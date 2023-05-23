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    Сможет ли «Чанчунь Ятай» справиться с «Циндао Чжуннэн»?

    «Чанчунь Ятай» — «Циндао Чжуннэн». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Китая, 23 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чанчунь Ятай» — «Циндао Чжуннэн»
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    «Чанчунь Ятай»
    Во вторник, 23 мая, в рамках 9-го тура чемпионата Китая «Чанчунь Ятай» на своем поле сыграет против «Циндао Чжуннэн». Начало — в 14:35 по мск. «Чанчунь Ятай» — «Циндао Чжуннэн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 23 Мая 2023 года
    Чанчунь Ятай
  • Чанчунь
    •  Чанчунь Ятай 14:35 Qingdao Hainiu Qingdao Hainiu
  • Китай. Суперлига
    •

    «Чанчунь Ятай»

    Команда города Чанчунь, Цзилинь, в текущем сезоне может претендовать на самые высокие места. В настоящий момент команда, которая создана в 1996 году, занимает пятое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. В активе «Чанчунь Ятай» 14 очков.

    Коллектив лишь на шесть пунктов отстает от лидирующего «Шанхай Порт», а с третьим «Чэнду» и вовсе имеет одинаковое количество очков. Это только начало сезона, поэтому вся борьба еще впереди.

    По итогам минувшего сезона подопечные Чень Янга заняли 12-е место в турнирной таблице. Сейчас там играют преимущественно китайские футболисты, а также есть два бразильца — Леонардо и Серхио.

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    В прошлом туре «Чанчунь Ятай» переиграл «Цанчжоу» (4:2), а до этого сыграл вничью с «Чэнду» (2:2) и проиграл «Мэйчжоу Хакка» (2:4). Достаточно результативно команда играет.

    «Циндао Чжуннэн»

    Коллектив из города Циндао (провинция Шаньдун) также является середняком текущего сезона. Команда, которая только поднялась в Суперлигу, в настоящий момент занимает девятое место в турнирной таблице. В активе «морских коров» 8 очков.

    «Циндао Чжуннэн» лишь на три пункта опережает идущий на последнем месте «Чжэнцзян Профешионал», поэтому трудно судить о перспективах команды. Плотность в таблице очень серьезная.

    В составе команды Антонио Гомеса сейчас выступает замбиец Эванс Кангва, который известен российским болельщикам футбола по игре за тульский «Арсенал». За восемь матчей текущего сезона команда забили 11 мячей, а пропустила — 13.

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    • В последнем матче «Циндао Чжуннэн» сыграл вничью с «Чжэнцзян Профешионал» (2:2), а до этого оказался сильнее «Мэйчжоу Хакка» (2:0). Правда, до этого команда потерпела три подряд поражения.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом хозяев поля. На победу «Чанчунь Ятай» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Циндао Чжуннэн» дают 7.10, ничья оценена в 4.50.

    Поставим на то, что «Чанчунь Ятай» добудет уверенную победу.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды забьют.

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    «Чанчунь Ятай» — «Циндао Чжуннэн»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Чанчунь Ятай» справиться с «Циндао Чжуннэн»?
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