Ответный матч полуфинала плей-офф Первой лиги Англии между «Шеффилд Уэнсдей» и «Петерборо» состоится 18 мая в 22:00 по мск. Результат прошлого поединка — 4:0 в пользу «Петерборо» «Шеффилд Уэнсдей» — «Петерборо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Уэнсдей»

«Совы» не пропускали два матча подряд и не устояли в поединке с «Петерборо», которому дали забить 4 мяча, не ответив ничем со своей стороны. Это был первый матч из десяти последних, в котором хозяева не забили.

Теперь «Шеффилд Уэнсдей» будет исправлять ситуацию. Домашнее поле в этом поможет. Тут клуб выиграл три матча подряд, пропустив всего один мяч. В домашних стенах коллектив не проигрывает с конца сентября.

В сезоне Первой лиги команда потерпела лишь одно поражение на своем поле при шести в общей сложности. Также стоит отметить, что дома она крайне мало пропускает — всего 16 пропущенных за весь сезон и это второй показатель.

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По итогам сезона «Шеффилд» занял 3-е место, отстав всего на 2 пункта от «Ипсвича», который получил прямую путевку в Чемпионшип.

«Петерборо»

Гости выстрелили в нужный момент. Благодаря победе над «Барнсли» (2:0) они попали в плей-офф. Команда заняла 6-е место — последнее в зоне стыков.

По сути «Петерборо» обыграл двух представителей топ-4 подряд, причем всухую, что говорит об отличной форме команды.

В гостях клуб выступать не боится. Он выиграл 4 из 5 последних матчей в чужих стенах с общим счетом 10:3, выйдя тем самым на 2-е место после «Плимута».

Три матча подряд «Петерборо» удается сохранять свои ворота сухими. Также команда не пропустила в 3 из 5 выездных поединков.

Прогноз и ставки

Хозяева будут идти вперед, атаковать и пытаться отыграться. Все это понимают. Команда хорошо играет дома. Именно поэтому букмекеры дают на ее победу 1.68. На победу гостей они предлагают 4.70.

При этом котировки на проход в следующий раунд составляют 19.0 против 1.03 соответственно.

«Шеффилд» ответит сопернику голами, но пропустит в ответ, так как гости находятся в хорошей форме. В целом хозяева выиграют матч, но сравнять счет не получится. Ставка на то, что «совы» выиграют и при этом обе команды забьют. Котировка составляет 3.10.