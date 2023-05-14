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    «Канониры» быстро разберутся с «чайками»

    «Арсенал» — «Брайтон». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, АПЛ, 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Брайтон»
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    Мартин Эдегор
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 мая, начало — в 18:30 мск. «Арсенал» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Мая 2023 года

    «Арсенал»

    Команда Микеля Артеты все еще сражается за чемпионский титул. Вот только «канониры» уже потеряли лидерство, да и «Манчестер Сити» выглядит в разы мощнее.

    Весна получается для лондонцев провальной. Команде Артеты банально не хватило запаса прочности для ведения чемпионской гонки.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион

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    В своем предыдущем поединке команда добыла победу. На выезде «Арсенал» уверенно расправился с «Ньюкаслом» (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Вот только недавнее поражение от «Манчестер Сити» (4:1) стало фактически решающим. Да и кроме него «канониры» несколько раз оступались на ровном месте.

    «Арсенал» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Пока есть шансы на чемпионство, «канониры» постараются выжать максимум из ближайших поединков.

    «Брайтон»

    «Брайтон» проводит вполне продуктивный сезон. Ныне команда занимает высокое, как для себя, 7 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Отставание от идущего шестым «Ливерпуля» составляет лишь 2 очка. При этом «Брайтон» забивает довольно регулярно: 63 мяча в 33 поединках.

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    • Свой последний поединок «Брайтон» провел отвратительно. Дома «чайки» потерпели разгромное поражение от «Эвертона» (1:5).

    До того «чайки» имели двухматчевую победную серию. Да и талантливый форвард Дениз Ундав, похоже, начал находить себя в АПЛ.

    Наверняка «Брайтон» постарается дать бой «канонирам». В матче первого круга «чайки» уступили лондонцам в родных стенах (2:4).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Брайтона» дают — 4.33, ничья оценена — в 4.20.

    «Арсенал» сильнее соперника, что наверняка продемонстрирует с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Арсенала» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.

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    «Арсенал» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. «Канониры» быстро разберутся с «чайками»
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