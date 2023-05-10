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    «Интер Майами» выйдет в 1/8 финала Кубка США Оупен

    «Интер Майами» — «Чарлстон Бэттери». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок США Оупен, 10 мая 2023 года

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    «Интер Майами» сыграет на своем поле с «Чарлстон Бэттери» в рамках 1/16 финала Кубка США Оупен. Матч пройдет 8 мая, начало — в 02:00 мск. «Интер Майами» — «Чарлстон Бэттери»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Интер Майами»

    Команда находится на 10-м месте в турнирной таблице МЛС. «Интер Майами» набрал лишь 12 очков в 10 поединках чемпионата.

    Типичный середняк МЛС ныне оправдывает свой статус. Стабильности в игре франчайза пока нет, хотя в последних играх и просматривается прогресс.

    В минувшем туре команда флоридцы одержали победу. На своем поле им удалось обыграть «Атланту Юнайтед» (2:1).

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    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив выиграл, поэтому можно судить о неплохой форме хозяев поля.

    «Чарлстон Бэттери»

    Команда начала текущий сезон очень сильно. На данный момент «Чарлстон Бэттери» лидирует в турнирной таблице второго по рангу дивизиона страны ЮСЛ.

    Франчайз на два очка опережает ближайшего преследователя «Бирмингем Легион». В девяти сыгранных поединках он набрал 18 очков из 27-ми.

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    • Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. На выезде ей удалось обыграть «Лас-Вегас Лайтс» с минимальным результатом — 1:0.

    В последних 12 поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при восьми победах и трех ничьих, но все же он уступает классом сопернику.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Интер Майами», коэффициент на победу которого равен 1,55. Успех «Чарлстон Бэттери» оценивается в 4,96, ничья — в 4,20.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов за 2,05.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,78, ведь в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

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    «Интер Майами» — «Чарлстон Бэттери»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на футбол. «Интер Майами» выйдет в 1/8 финала Кубка США Оупен
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