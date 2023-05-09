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    «Ухань Фри Таунс» одержит победу

    «Хэнань Суншань Лунмэн» — «Ухань Фри Таунс». Ставки (к. 1.65) и прогноз на Суперлигу Китая, 9 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хэнань Суншань Лунмэн» — «Ухань Фри Таунс»
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    «Ухань Фри Таунс»
    В 6-м туре китайской Суперлиги «Хэнань Суншань Лунмэн» примет «Ухань Фри Таунс». Встреча назначена на 9 мая и начнется в 14:35 мск. «Хэнань Суншань Лунмэн» — «Ухань Фри Таунс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 09 Мая 2023 года

    «Хэнань Суншань Лунмэн»

    Команда из города Чжэнчжоу (провинция Хэнань) неудачно стартовала в новом сезоне китайской Суперлиги. В настоящий момент «красные дьяволы» занимают лишь пятнадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице.

    В активе подопечных испанского специалиста Серхио Диаса только три очка поэтому команда находится в зоне вылета. Но пока только начало чемпионата, вся борьба еще впереди.

    «Хэнань Суншань Лунмэн» в это сезоне сыграл вничью с «Чэнду» (1:1), «Кингдао Хайниу» (0:0) и «Шеньчжэнем» (1:1), но проиграл «Наньтун Чжиюнь» (0:1) и «Бэйцзин Гоань» (0:1). Как видим, все игры прошли в упорной борьбе.

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    Прошлый сезон китайской Суперлиги «Хэнань Суншань Лунмэн» завершил на шестом месте. «Красные дьяволы» смогли набрать 59 очков в 34 матчах. За команду выступает бывший игрок «Кубани» и московского «Динамо» Тони Шунич.

    «Ухань Фри Таунс»

    «Ухань Саньчжэнь», как раньше называлась команда, стартовала в новом сезоне китайской Суперлиги достаточно удачно. В настоящий момент «сине-белые» занимают шестое место в турнирной таблице. В активе команды 8 очков.

    Команда из провинции Хубэй города Ухань имеет в своем активе две победы, две ничьи и лишь одно поражение. Подопечные испанского специалиста Педро Морилльи вполне могут рассчитывать на борьбу за высокие места.

    «Ухань Фри Таунс» смог переиграть «Мэйчжоу Хакка» (2:1) и «Кингдао Хайниу» (3:0), сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» и «Чжэцзян Профешионал» (0:0), однако проиграл «Шанхай Порт» (0:2).

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    • Также на старте сезоне «Ухань Фри Таунс» смог выиграть Суперкубок Китая, переиграв «Шандунь Тайшань» (2:0). Он смог пробиться туда благодаря тому, что выиграл Суперлигу в прошлом сезоне, набрав 78 очков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры логично считают фаворитом гостей. На победу «Ухань Фри Таунс» предлагают поставить за 1.65.

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    На викторию «Хэнань Суншань Лунмэн» дают 6.05, ничья оценена в 4.08.

    Нашей первой ставкой будет победа «Ухань Фри Таунс», который должен доказать свое превосходство.

    Также поставим на то, что команды наконец-то прорвет и они забьют три мяча на двоих.

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    «Хэнань Суншань Лунмэн» — «Ухань Фри Таунс»: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ухань Фри Таунс» одержит победу
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