«Хэнань Суншань Лунмэн»
Команда из города Чжэнчжоу (провинция Хэнань) неудачно стартовала в новом сезоне китайской Суперлиги. В настоящий момент «красные дьяволы» занимают лишь пятнадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице.
В активе подопечных испанского специалиста Серхио Диаса только три очка поэтому команда находится в зоне вылета. Но пока только начало чемпионата, вся борьба еще впереди.
«Хэнань Суншань Лунмэн» в это сезоне сыграл вничью с «Чэнду» (1:1), «Кингдао Хайниу» (0:0) и «Шеньчжэнем» (1:1), но проиграл «Наньтун Чжиюнь» (0:1) и «Бэйцзин Гоань» (0:1). Как видим, все игры прошли в упорной борьбе.
Прошлый сезон китайской Суперлиги «Хэнань Суншань Лунмэн» завершил на шестом месте. «Красные дьяволы» смогли набрать 59 очков в 34 матчах. За команду выступает бывший игрок «Кубани» и московского «Динамо» Тони Шунич.
«Ухань Фри Таунс»
«Ухань Саньчжэнь», как раньше называлась команда, стартовала в новом сезоне китайской Суперлиги достаточно удачно. В настоящий момент «сине-белые» занимают шестое место в турнирной таблице. В активе команды 8 очков.
Команда из провинции Хубэй города Ухань имеет в своем активе две победы, две ничьи и лишь одно поражение. Подопечные испанского специалиста Педро Морилльи вполне могут рассчитывать на борьбу за высокие места.
«Ухань Фри Таунс» смог переиграть «Мэйчжоу Хакка» (2:1) и «Кингдао Хайниу» (3:0), сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» и «Чжэцзян Профешионал» (0:0), однако проиграл «Шанхай Порт» (0:2).
Также на старте сезоне «Ухань Фри Таунс» смог выиграть Суперкубок Китая, переиграв «Шандунь Тайшань» (2:0). Он смог пробиться туда благодаря тому, что выиграл Суперлигу в прошлом сезоне, набрав 78 очков.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры логично считают фаворитом гостей. На победу «Ухань Фри Таунс» предлагают поставить за 1.65.
На викторию «Хэнань Суншань Лунмэн» дают 6.05, ничья оценена в 4.08.
Нашей первой ставкой будет победа «Ухань Фри Таунс», который должен доказать свое превосходство.
Также поставим на то, что команды наконец-то прорвет и они забьют три мяча на двоих.