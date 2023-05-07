В 26-м туре чемпионата России «Пари НН» из Нижнего Новгорода примет «Урал» из Екатеринбурга. Встреча запланирована на 7 мая и начнется в 14:00 мск. «Пари НН» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода продолжает отчаянно бороться за выживание. В настоящий момент нижегородцы занимают тринадцатое место в турнирной таблице российской премьер-лиги и находятся в зоне переходных матчей.

В активе подопечных Сергея Юрана 22 очка. Они на три пункта отстают от самарских «Крыльев Советов» и на четыре — от «Урала» из Екатеринбурга. На пятки также наступает воронежский «Факел», который отстает лишь на балл.

Коэффициенты матча Пари НН — Урал 1X2Новым игрокам 2.853.102.65Бонус$9500

Вся борьба еще впереди, но именно этот матч будет очень важным в плане распределения мест. Для того, чтобы спастись и не играть переходные матчи, «Пари НН» нужно только побеждать. За 25 матчей команда забила 27 мячей, а пропустила — 49.

Все прогнозы на РПЛ

В последних восьми матчах «Пари НН» смог одержать лишь одну победу, а в остальных потерпел поражения, что и отбросило команду так низко. Виктория была в поединке против «Крыльев Советов» (2:1) в предпоследнем туре.

«Урал»

Уральцы также борются за то, чтобы не попасть в зону переходных матчей. Напрямую екатеринбуржцы уже не вылетят, а вот попасть в стыки все еще могут. В настоящий момент команда из Екатеринбурга занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

В активе подопечных Виктора Гончаренко 26 пунктов. Они на один балл опережают «Крылья Советов» и на четыре очка — «Пари НН». По сути, победа в этой игре гарантирует «Уралу» спокойную жизнь и место в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

Также «оранжево-черные» продолжают борьбу за Кубок России. Они проиграли ЦСКА в финале Пути РПЛ, но теперь будут выступать в Пути регионов, где за право сыграть в Суперфинале с тем же ЦСКА сыграют против «Краснодара».

В последней игре чемпионата «шмели» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), а до этого уступили «Ростову» (1:3), ЦСКА (1:2), «Ахмату» (0:2), «Зениту» (0:2) и «Динамо» (0:1). Последняя победа была еще 11 марта над «Торпедо» (1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают небольшим фаворитом гостей. На победу «Урала» предлагают 2.65.

На викторию «Пари НН» дают 2.85, ничья оценена в 3.10.

Наши прогноз и ставка — ничья, которая больше устроит «Урал».

Также поставим на то, что обе команды в этом поединке отметятся голами.