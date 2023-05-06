6 мая «Реймс» примет «Лилль» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Игра начнется в 20:00 мск. «Реймс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

За 5 туров до конца чемпионата команда находится в середине турнирной таблицы, занимая 11-е место (47 очков). «Реймс» находится в безопасности от зоны вылета и уже не претендует на еврокубки по итогам сезона.

Команда отличается отличной обороной. «Реймс» пропустил всего 35 мячей в 33-х встречах сезона, забив при этом 40 голов, но в последних матчах у команды, откровенно говоря, не идет игра.

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В последних 3-х матчах «Реймс» не забил ни одного гола, проиграв «Клермону» (0:1), «Страсбургу» (0:2) и «Ренну» (0:3). В этих матчах команда провалилась.

Все прогнозы на Лигу 1

Стоит отметить, что «Реймс» отлично выступает на своем поле, проиграв только 4 встречи из 16-и домашних. Команда забила большую часть голов при родных трибунах — 24 мяча.

«Лилль»

Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 59-ю очками в активе. «Лилль» ведет борьбу за то, чтобы остаться в зоне еврокубков и для этого необходимо побеждать.

Команда отстает от 6-й строчки на 3 балла. За 5 туров до конца «Лиллю» предстоит встретится с мощными соперникам, к примеру, с «Монако». Предстоящий матч с «Реймсом» может стать определяющим в борьбе за 5-ю позицию.

В последних 9-и встречах «Лилль» проиграл только «Анже» (0:1), выиграл 5 матчей и трижды сыграл вничью. В последнем туре команда разгромила «Аяччо» (3:0), забив все три гола еще в первом тайме.

Стоит отметить, что в 17-м туре Лиги 1 «Лилль» и «Реймс» разошлись миром (1:1). В той встрече «Реймс» спасся от поражения, сравняв счет ближе к концу встречи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.10.

На викторию «Реймса» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.75.

У «Реймса» отсутствует турнирная мотивация, что может сказаться на результате. Можно предположить, что «Лилль» сокрушит хозяев.

Наш прогноз — Победа «Лилля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Количество голов в матче «2-3» за 2.07.