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    «Лилль» укрепит свои позиции в Лиге 1

    «Реймс» — «Лилль». Ставки (к. 2.10) и прогноз на Лигу 1 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Лилль»
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    «Лилль»
    6 мая «Реймс» примет «Лилль» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Игра начнется в 20:00 мск. «Реймс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Мая 2023 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 20:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Реймс»

    За 5 туров до конца чемпионата команда находится в середине турнирной таблицы, занимая 11-е место (47 очков). «Реймс» находится в безопасности от зоны вылета и уже не претендует на еврокубки по итогам сезона.

    Команда отличается отличной обороной. «Реймс» пропустил всего 35 мячей в 33-х встречах сезона, забив при этом 40 голов, но в последних матчах у команды, откровенно говоря, не идет игра.

    Коэффициенты матча Реймс — Лилль

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    В последних 3-х матчах «Реймс» не забил ни одного гола, проиграв «Клермону» (0:1), «Страсбургу» (0:2) и «Ренну» (0:3). В этих матчах команда провалилась.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Стоит отметить, что «Реймс» отлично выступает на своем поле, проиграв только 4 встречи из 16-и домашних. Команда забила большую часть голов при родных трибунах — 24 мяча.

    «Лилль»

    Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 59-ю очками в активе. «Лилль» ведет борьбу за то, чтобы остаться в зоне еврокубков и для этого необходимо побеждать.

    Команда отстает от 6-й строчки на 3 балла. За 5 туров до конца «Лиллю» предстоит встретится с мощными соперникам, к примеру, с «Монако». Предстоящий матч с «Реймсом» может стать определяющим в борьбе за 5-ю позицию.

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    • В последних 9-и встречах «Лилль» проиграл только «Анже» (0:1), выиграл 5 матчей и трижды сыграл вничью. В последнем туре команда разгромила «Аяччо» (3:0), забив все три гола еще в первом тайме.

    Стоит отметить, что в 17-м туре Лиги 1 «Лилль» и «Реймс» разошлись миром (1:1). В той встрече «Реймс» спасся от поражения, сравняв счет ближе к концу встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Реймса» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.75.

    У «Реймса» отсутствует турнирная мотивация, что может сказаться на результате. Можно предположить, что «Лилль» сокрушит хозяев.

    Наш прогноз — Победа «Лилля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Количество голов в матче «2-3» за 2.07.

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    «Реймс» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. «Лилль» укрепит свои позиции в Лиге 1
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