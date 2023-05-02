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    «Карабах» быстро вскроет оборону «Нефтчи»

    «Нефтчи» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, чемпионат Азербайджана, 2 мая 2023 года

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    «Нефтчи»
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 32-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 2 мая, начало — в 19:00 мск. «Нефтчи» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 02 Мая 2023 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 19:00 Карабах Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Нефтчи»

    Эта команда уже обеспечила себе 3 место. Такой результат для бакинцев вряд ли можно назвать успешным.

    Навязать борьбу «Карабаху» не получилось. Более того, «нефтяники» пропустили вперед еще и симпатичный «Сабах».

    В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде «Нефтчи» расписал мировую с «Сабаилом» (1:1).

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    А вот в Кубке Азербайджана «Нефтчи» вышел в финал. В полуфинале по сумме двух встреч был обыгран «Туран» (0:1, 2:0).

    Последний раз бакинцы обыгрывали «Карабах» почти 2 года назад. Между тем, с мотивацией на битву с лидеров проблем у команды нет.

    «Карабах»

    Эта команда привычно сражается за чемпионский титул. Агдамцы лидируют и на текущий момент, опережая на 4 очка «Сабах» и имея еще матч в запасе.

    «Карабах» имеет достаточно надежные тылы. В 31 сыгранном матче чемпионата Азербайджана пропущено лишь 20 мячей.

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    • В минувшем туре «Карабах» разочаровал результатом. Дома команда Гурбана Гурбанова расписала мировую с «Зирей» (2:2).

    И уж наверняка «Карабах» постарается добыть три очка. Тем паче, матчи с бакинцами в последние годы для команды традиционно складываются успешно.

    В этой встрече гости явно будут активны в атаке. В 3 очных битвах этого сезона агдамцы дважды одолели бакинцев при одном паритете.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Нефтчи» дают — 4.46, ничья оценена — в 3.72.

    «Карабах» смотрится мощнее всех в лиге, и уж точно начнет поединок с острых атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Карабаха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Фора «Карабаха» -1.5 за 2.90.

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    «Нефтчи» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на футбол. «Карабах» быстро вскроет оборону «Нефтчи»
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