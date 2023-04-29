«Брентфорд»
Команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На текущий момент «Брентфорд» находится на девятом месте.
Лондонцы отличаются своим миролюбием. В 33 поединках АПЛ команда сыграла вничью уже 14 раз.
Коэффициенты матча Брентфорд — Ноттингем Форест
В минувшем туре «Пчелы» оказались очередным клубом, которые огорчил кризисный «Челси», обыграв его на выезде 2:0.
Эта победа прервала серию коллектива шести поединков без выигрышей, поэтому для хозяев это может стать матчем, который заставит их прийти в себя.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» находится аккурат над зоной вылета на 17-й строчке, набрав в 33 матчах 30 очков. Отрыв от «трясины» — один балл.
До прошлого тура команда Стива Купера ни разу не выиграла в 11 матчах. На этом отрезке у «Лесников» восемь поражений и три ничьи.
Ранее в апреле «лесники» набрали одно очко в домашней игре с «Вулверхэмптоном», после чего лишь проигрывали.
Тем не менее, последнем туре коллектив сумел одержать волевую победу над «Брайтоном» (3:1) дома, благодаря чему выбрался из зоны вылета. Этот успех может придать сил гостям перед следующими свершениями.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Брентфорд», коэффициент на победу которого равен 1,66. Успех «Ноттингема» оценивается в 5,38, ничья — в 3,98.
В семи из 10 последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,91.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,90, ведь в трех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.