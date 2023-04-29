«Брентфорд» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в 34-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 17:00 мск. «Брентфорд» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

Команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На текущий момент «Брентфорд» находится на девятом месте.

Лондонцы отличаются своим миролюбием. В 33 поединках АПЛ команда сыграла вничью уже 14 раз.

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В минувшем туре «Пчелы» оказались очередным клубом, которые огорчил кризисный «Челси», обыграв его на выезде 2:0.

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Эта победа прервала серию коллектива шести поединков без выигрышей, поэтому для хозяев это может стать матчем, который заставит их прийти в себя.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» находится аккурат над зоной вылета на 17-й строчке, набрав в 33 матчах 30 очков. Отрыв от «трясины» — один балл.

До прошлого тура команда Стива Купера ни разу не выиграла в 11 матчах. На этом отрезке у «Лесников» восемь поражений и три ничьи.

Ранее в апреле «лесники» набрали одно очко в домашней игре с «Вулверхэмптоном», после чего лишь проигрывали.

Тем не менее, последнем туре коллектив сумел одержать волевую победу над «Брайтоном» (3:1) дома, благодаря чему выбрался из зоны вылета. Этот успех может придать сил гостям перед следующими свершениями.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брентфорд», коэффициент на победу которого равен 1,66. Успех «Ноттингема» оценивается в 5,38, ничья — в 3,98.

В семи из 10 последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,91.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,90, ведь в трех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.