ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство L.A. NoireДетектив о 40-х, Бразилия-стайл разборки и еще 8 величайших игр от Rockstar Games Харри Кейн«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 2:2. Онлайн
  • 00:57
    • «Севилья» вырвала победу у «Атлетика»
  • 00:08
    • «Тоттенхэм» спасся от поражения в матче с «Ман Юнайтед»
  • 21:48
    • «Ак Барс» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
  • 21:19
    • «Реал» ведет переговоры с Зиданом о возвращении в клуб
    Все новости спорта

    Удержится ли «Ноттингем» над зоной вылета?

    «Брентфорд» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 1.91) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 29 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Ноттингем Форест Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Ноттингем Форест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ноттингем» занимает 17-е место
    «Брентфорд» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в 34-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 17:00 мск. «Брентфорд» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Апреля 2023 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 17:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •

    «Брентфорд»

    Команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На текущий момент «Брентфорд» находится на девятом месте.

    Лондонцы отличаются своим миролюбием. В 33 поединках АПЛ команда сыграла вничью уже 14 раз.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Ноттингем Форест

    1X2Новым игрокам
  • 1.653.855.50Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Пчелы» оказались очередным клубом, которые огорчил кризисный «Челси», обыграв его на выезде 2:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    Эта победа прервала серию коллектива шести поединков без выигрышей, поэтому для хозяев это может стать матчем, который заставит их прийти в себя.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» находится аккурат над зоной вылета на 17-й строчке, набрав в 33 матчах 30 очков. Отрыв от «трясины» — один балл.

    До прошлого тура команда Стива Купера ни разу не выиграла в 11 матчах. На этом отрезке у «Лесников» восемь поражений и три ничьи.

  • Беллингем, Рейна, Ройс и еще 10 игроков, которые могут покинуть «Боруссию» этим летом
  • Похоже, в Дортмунде намечается кадровая революция
  • 26/04/2023

    • Ранее в апреле «лесники» набрали одно очко в домашней игре с «Вулверхэмптоном», после чего лишь проигрывали.

    Тем не менее, последнем туре коллектив сумел одержать волевую победу над «Брайтоном» (3:1) дома, благодаря чему выбрался из зоны вылета. Этот успех может придать сил гостям перед следующими свершениями.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брентфорд», коэффициент на победу которого равен 1,66. Успех «Ноттингема» оценивается в 5,38, ничья — в 3,98.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В семи из 10 последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,91.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,90, ведь в трех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вегас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Верес — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Металлист — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вавринка — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Олимпик Ташкент — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Слуцк — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бублик — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брентфорд» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Ноттингем» над зоной вылета?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры