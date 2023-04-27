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    «Ротерхэм» наберет очки в принципиальной встрече

    «Ротерхэм Юнайтед» — «Кардифф Сити». Ставка (к. 2.45) и прогноз на английский Чемпионшип 26 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ротерхэм Юнайтед» — «Кардифф Сити»
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    «Ротерхэм»
    «Ротерхэм Юнайтед» сыграет на своем поле против «Кардиффа» в 38-м туре английского Чемпионшипа. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ротерхэм Юнайтед» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 27 Апреля 2023 года
    Ротерхэм Юнайтед
  • Ротерем
    •  Ротерхэм Юнайтед 22:00 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Ротерхэм»

    За 3 тура до конца чемпионата команда ведет борьбу за выживание в Чемпионшипе, занимая 19-е место с 46-ю очками. «Ротерхэм» опережает зону вылета на 3 очка.

    Команда проводит не самый удачный сезон. Главный недостаток «Ротерхэма» — плохая оборона. Команда пропустила 58 мячей в 43-х матчах сезона при 47-и забитых.

    В последних 5-и матчах Чемпионшипа «Ротерхэм» выступает неважно. Команда выиграла всего одну встречу с «Вест Бромвичем» (3:1), дважды проиграла и столько же раз сыграла вничью.

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    Стоит отметить, что команда не так уж и плохо выступает на своем поле, занимая 14-е место в лиге по этому показателю. В последних 5-и домашних матчах команда сумела дважды выиграть и один раз сыграть вничью.

    «Ротерхэм» предстоит встретится со своим прямым конкурентом за выживание в Чемпионшипе «Кардиффом». Сможет ли команда укрепить свои позиции? Этот матч станет во многом определяющим в борьбе за выживание.

    «Кардифф»

    Команда находится в таком же турнирном положении, как и «Ротерхэм», занимая 20-е место в Чемпионшипе с 46-ю очками в активе. «Кардифф» опережает зону вылета на 3 балла.

    У команды имеются проблемы с результативностью, забив всего 38 голов в 43-х встречах при 52-х пропущенных. Стоит отметить, что «Кардифф» плохо играет в гостях, занимая 20-е место в лиге по этому показателю.

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    • Команда победила всего 6 раз в 21-м матче на чужом поле, а в последних 5-и гостевых встречах оформила две победы и три поражения.

    За 3 тура до конца чемпионата команде необходимо побеждать в каждом матче, чтобы гарантировать себе прописку в лиге на следующий сезон. У «Кардиффа» уже получалось обыгрывать «Ротерхэм» в нынешнем сезоне (1:0), забив единственный гол на 65-й минуте встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Кардифф Сити», коэффициент на победу которого равен 2.65. Успех «Ротерхэма» оценивается в 2.90, ничья — в 3.00.

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    Обе команды имеют сверхмотивацию из-за турнирного положения. Можно предположить, что «Ротерхэм» и «Кардифф» сыграют низовой матч.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал голов 0.5 меньше в 1 тайме за 2.45.

    Еще один вариант ставки — Фора «Ротерхэма» 0 за 1.95.

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    «Ротерхэм Юнайтед» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ротерхэм» наберет очки в принципиальной встрече
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