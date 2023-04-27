«Ротерхэм Юнайтед» сыграет на своем поле против «Кардиффа» в 38-м туре английского Чемпионшипа. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ротерхэм Юнайтед» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротерхэм»

За 3 тура до конца чемпионата команда ведет борьбу за выживание в Чемпионшипе, занимая 19-е место с 46-ю очками. «Ротерхэм» опережает зону вылета на 3 очка.

Команда проводит не самый удачный сезон. Главный недостаток «Ротерхэма» — плохая оборона. Команда пропустила 58 мячей в 43-х матчах сезона при 47-и забитых.

В последних 5-и матчах Чемпионшипа «Ротерхэм» выступает неважно. Команда выиграла всего одну встречу с «Вест Бромвичем» (3:1), дважды проиграла и столько же раз сыграла вничью.

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Стоит отметить, что команда не так уж и плохо выступает на своем поле, занимая 14-е место в лиге по этому показателю. В последних 5-и домашних матчах команда сумела дважды выиграть и один раз сыграть вничью.

«Ротерхэм» предстоит встретится со своим прямым конкурентом за выживание в Чемпионшипе «Кардиффом». Сможет ли команда укрепить свои позиции? Этот матч станет во многом определяющим в борьбе за выживание.

«Кардифф»

Команда находится в таком же турнирном положении, как и «Ротерхэм», занимая 20-е место в Чемпионшипе с 46-ю очками в активе. «Кардифф» опережает зону вылета на 3 балла.

У команды имеются проблемы с результативностью, забив всего 38 голов в 43-х встречах при 52-х пропущенных. Стоит отметить, что «Кардифф» плохо играет в гостях, занимая 20-е место в лиге по этому показателю.

Команда победила всего 6 раз в 21-м матче на чужом поле, а в последних 5-и гостевых встречах оформила две победы и три поражения.

За 3 тура до конца чемпионата команде необходимо побеждать в каждом матче, чтобы гарантировать себе прописку в лиге на следующий сезон. У «Кардиффа» уже получалось обыгрывать «Ротерхэм» в нынешнем сезоне (1:0), забив единственный гол на 65-й минуте встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Кардифф Сити», коэффициент на победу которого равен 2.65. Успех «Ротерхэма» оценивается в 2.90, ничья — в 3.00.

Обе команды имеют сверхмотивацию из-за турнирного положения. Можно предположить, что «Ротерхэм» и «Кардифф» сыграют низовой матч.

Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал голов 0.5 меньше в 1 тайме за 2.45.

Еще один вариант ставки — Фора «Ротерхэма» 0 за 1.95.