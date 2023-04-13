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    «Старая Сеньора» начнет без прелюдий

    «Ювентус» — «Спортинг». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига Европы, 13 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Спортинг»
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    Адриен Рабьо
    «Ювентус» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 13 Апреля 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:00 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Ювентус»

    Команда проводит крайне противоречивый сезон. Нынешнее 7 место в турнирной таблице Серии А вряд ли можно аттестовать как успех.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 29 поединках «Ювентус» забил всего 47 голов.

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    В минувшем туре чемпионата туринцы потерпели обидное поражение. На выезде «Старая Сеньора» уступила набирающему обороты «Лацио» (2:1).

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    Впрочем, туринцы вполне логично котируются в качестве одного из фаворитов Лиги Европы. И уж точно итальянцы будут активны в атаке в родных стенах.

    Правда, из 3 очных поединков со «Спортингом» туринцы выиграли лишь однажды. Один поединок завершился вничью при одном поражении.

    «Спортинг»

    Лиссабонцы находятся на 4 месте в турнирной таблице своего чемпионата. «Спортинг» скромно сражается за попадание в зону Лиги чемпионов.

    Отметим относительную надежность тылов команды. В 27 поединках лиссабонцы пропустили в свои ворота 26 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела достаточно продуктивно. «Спортинг» на выезде перестрелял «Каса Пиа» (3:4).

    Зато португальцы прошли сам лондонский «Арсенал», пусть лишь в серии пенальти. Да и креативный Тринкан находится в отличной форме.

    «Спортинг» наверняка сыграет вторым номером. Гости будут рассчитывать на эффективность своих контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Спортинга» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.40.

    Туринцы наверняка будут активно атаковать с первых минут матча, и должны быстро добиться своего.

    Наш прогноз — Победа «Ювентуса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.

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    «Ювентус» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на футбол. «Старая Сеньора» начнет без прелюдий
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