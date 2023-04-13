«Ювентус» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Команда проводит крайне противоречивый сезон. Нынешнее 7 место в турнирной таблице Серии А вряд ли можно аттестовать как успех.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 29 поединках «Ювентус» забил всего 47 голов.

Коэффициенты матча Ювентус — Спортинг 1X2Новым игрокам 1.803.404.80Фрибет$40

В минувшем туре чемпионата туринцы потерпели обидное поражение. На выезде «Старая Сеньора» уступила набирающему обороты «Лацио» (2:1).

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Впрочем, туринцы вполне логично котируются в качестве одного из фаворитов Лиги Европы. И уж точно итальянцы будут активны в атаке в родных стенах.

Правда, из 3 очных поединков со «Спортингом» туринцы выиграли лишь однажды. Один поединок завершился вничью при одном поражении.

«Спортинг»

Лиссабонцы находятся на 4 месте в турнирной таблице своего чемпионата. «Спортинг» скромно сражается за попадание в зону Лиги чемпионов.

Отметим относительную надежность тылов команды. В 27 поединках лиссабонцы пропустили в свои ворота 26 мячей.

Свой последний поединок команда провела достаточно продуктивно. «Спортинг» на выезде перестрелял «Каса Пиа» (3:4).

Зато португальцы прошли сам лондонский «Арсенал», пусть лишь в серии пенальти. Да и креативный Тринкан находится в отличной форме.

«Спортинг» наверняка сыграет вторым номером. Гости будут рассчитывать на эффективность своих контратак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.80.

На викторию «Спортинга» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.40.

Туринцы наверняка будут активно атаковать с первых минут матча, и должны быстро добиться своего .

Наш прогноз — Победа «Ювентуса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.