«Барселона» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1/2 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» нынешний сезон проводит прекрасно. Команда Хави уже вряд ли упустит чемпионский титул, ведь отрыв от «сливочных» составляет 12 очков.

А вот обороняется «Барселона» почти образцово. В 27 матчах чемпионата каталонцы пропустили всего 9 раз.

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Свой последний поединок «Барселона» провела сверхуспешно. На выезде команда Хави разнесла в щепки «Эльче» (0:4).

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Матчи с «Реалом» для каталонцев традиционно складываются успешно. В трех последних очных поединках удача была на стороне «Барсы».

И уж точно «Барселона» мотивирована побороться за Кубок Испании. Да и минимальная выездная победа в первой встрече будет в помощь.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Шансы на чемпионство тают, словно мартовский снег.

Главным достоинством команды является реализация. В 27 матчах подопечные Карло Анчелотти настреляли 57 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Реал» Мадрид добыл 3 очка. Мадридцы не оставили шансов «Вальядолиду» (6:0).

В той встрече хет-триком отметился Карим Бензема. На его бомбардирские качества «сливочные», безусловно, рассчитывают и в этом поединке.

«Реал» Мадрид наверняка будет активно атаковать. Другого пути спасти сезон у королевского клуба попросту нет.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 2.20.

На викторию «Реала» Мадрид дают — 3.25, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды явно намерены побороться за Кубок Испании, и уж точно будут активно атаковать .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.00. Для остальных — более умеренный прогноз.