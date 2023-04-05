«Барселона»
«Барселона» нынешний сезон проводит прекрасно. Команда Хави уже вряд ли упустит чемпионский титул, ведь отрыв от «сливочных» составляет 12 очков.
А вот обороняется «Барселона» почти образцово. В 27 матчах чемпионата каталонцы пропустили всего 9 раз.
Коэффициенты матча Барселона — Реал Мадрид
Свой последний поединок «Барселона» провела сверхуспешно. На выезде команда Хави разнесла в щепки «Эльче» (0:4).
Матчи с «Реалом» для каталонцев традиционно складываются успешно. В трех последних очных поединках удача была на стороне «Барсы».
И уж точно «Барселона» мотивирована побороться за Кубок Испании. Да и минимальная выездная победа в первой встрече будет в помощь.
«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Шансы на чемпионство тают, словно мартовский снег.
Главным достоинством команды является реализация. В 27 матчах подопечные Карло Анчелотти настреляли 57 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Реал» Мадрид добыл 3 очка. Мадридцы не оставили шансов «Вальядолиду» (6:0).
В той встрече хет-триком отметился Карим Бензема. На его бомбардирские качества «сливочные», безусловно, рассчитывают и в этом поединке.
«Реал» Мадрид наверняка будет активно атаковать. Другого пути спасти сезон у королевского клуба попросту нет.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 2.20.
На викторию «Реала» Мадрид дают — 3.25, ничья оценена — в 3.40.
Обе команды явно намерены побороться за Кубок Испании, и уж
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.00. Для остальных — более умеренный прогноз.