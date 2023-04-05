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    «Барселона» — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка за 6.00 на матч Кубка Испании 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Реал» Мадрид
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    Роберт Левандовский
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1/2 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 05 Апреля 2023 года
    Барселона
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    •  Барселона 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Барселона»

    «Барселона» нынешний сезон проводит прекрасно. Команда Хави уже вряд ли упустит чемпионский титул, ведь отрыв от «сливочных» составляет 12 очков.

    А вот обороняется «Барселона» почти образцово. В 27 матчах чемпионата каталонцы пропустили всего 9 раз.

    Коэффициенты матча Барселона — Реал Мадрид

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    Свой последний поединок «Барселона» провела сверхуспешно. На выезде команда Хави разнесла в щепки «Эльче» (0:4).

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    Матчи с «Реалом» для каталонцев традиционно складываются успешно. В трех последних очных поединках удача была на стороне «Барсы».

    И уж точно «Барселона» мотивирована побороться за Кубок Испании. Да и минимальная выездная победа в первой встрече будет в помощь.

    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Шансы на чемпионство тают, словно мартовский снег.

    Главным достоинством команды является реализация. В 27 матчах подопечные Карло Анчелотти настреляли 57 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Реал» Мадрид добыл 3 очка. Мадридцы не оставили шансов «Вальядолиду» (6:0).

    В той встрече хет-триком отметился Карим Бензема. На его бомбардирские качества «сливочные», безусловно, рассчитывают и в этом поединке.

    «Реал» Мадрид наверняка будет активно атаковать. Другого пути спасти сезон у королевского клуба попросту нет.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Реала» Мадрид дают — 3.25, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды явно намерены побороться за Кубок Испании, и уж точно будут активно атаковать.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на футбол. Веселье на «Камп Ноу» заказывали?!
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