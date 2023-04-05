5 апреля на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» сыграет против мадридского «Реала» в ответном полуфинальном поединке Кубка Испании. Встреча начнется в 22:00 по мск. «Барселона» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Чуть более месяца тому назад в первом поединке этих команда была зафиксирована минимальная победа каталонцев со счетом 1:0. Единственный мяч в той игре был забит в середине первого тайма, когда Милитао отметился автоголом.

До этого этапа Кубка Испании «Барселона» прошла троих соперников. И если две предыдущий стадии она преодолела без проблем, то в первом раунде только по итогам овертайма переиграла скромный «Интерсити» (4:3) из третьего дивизиона.

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В чемпионате страны каталонский клуб уверенно лидирует, обходя ближайшего преследователя в лице своего предстоящего противника аж на 12 баллов.

В преддверии этого поединка «гранатово-синие» разгромили на выезде со счетом 4:0 аутсайдера Примеры «Эльче» со счетом 4:0, что стало для них пятой викторий подряд.

Календарь и таблица испанской Примеры

Стоит отметить, что на внутренней арене «Барса» в родных стенах еще не уступала, выиграв 12 встреч из 14 проведенных, пропустив за все это время только два гола.

«Реал»

Мадридский коллектив также преодолел три этапа данного розыгрыша Кубка Испании. На первых двух он дважды выиграл с разницей в один мяч в выездных поединках.

А в четвертьфинале не без труда одолел «Атлетик» из Бильбао только по итогам дополнительного времени, переиграв его в родных стенах со счетом 3:1.

Как было упомянуто выше, «Реал» идет на второй строке в турнирной таблице Примеры, сильно отстав от лидера, но в тоже время и значительно оторвался от конкурентов.

На прошедших выходных «сливочные» в рамках чемпионата страны разгромили на своем поле «Вальядолид» со счетом 6:0. И эта победа стала для них третьей за последние четыре игры при одном фиаско.

Вне родных стен «Королевский клуб» за последние восемь встреч в различных турнирах смог выиграть в пяти из них, еще дважды он уступал и расписал одну мировую.

За последние пять очных противостояний этих коллективов четыре раза сильнее оказались каталонцы и один раз виктория была на стороне мадридцев.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Барселоны» — 2.20, победа «Реала» — 3.25, ничья — 3.40.

Проход: «Барселоны» — 1.26; «Реала» — 4.10.

От ответного поединка этих команд на этот раз вполне можно ждать результативного исхода, ведь итог первой игры обязывает «Реал» активно действовать в атаке, оголяя свои тылы.

И также считаем, что мадридскому клубу вполне по силам ликвидировать минимальный гандикап и пройти в финал Кубка. Так что ставим еще на проход «сливочных».

А еще есть дерзкая ставка на матч «Барселона» — «Реал» за 6.00.