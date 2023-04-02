ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Меган РапиноНазло рекордам. Десять величайших футболисток всех времен Томас РайсПоворот Райса. Как «Шальке» спасается от вылета из Бундеслиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»«Ливерпуль» заслуживал большего. Как погоня за «Ман Сити» сломала команду Клоппа
    Все новости спорта

    Голевое шоу на «Керамике»?

    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примера, 2 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жерар Морено
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:30 мск. «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 02 Апреля 2023 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 19:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •

    «Вильярреал»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне неровно. «Вильярреал» находится на 6 месте в Примере.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Вильярреала» в 26 матчах забили всего лишь 32 мяча.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Реал Сосьедад

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.153.15Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем поединке «Вильярреал» смог разжиться 3 очками. На выезде команда разгромила «Осасуну» (0:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    А вот из Лиги конференций «Вильярреал» вылетел от «Андерлехта». Так что теперь «желтая субмарина» вполне может сконцентрироваться на чемпионате.

    Матчи с «доностьяррас» для команды традиционно складываются неудачно. Два последних очных поединка были проиграны.

    «Реал Сосьедад»

    Баски в нынешнем сезоне выступают весьма прилично. На текущий момент команда занимает 4 место в таблице.

    «Реал Сосьедад» намерен, как минимум, сохранить свое место в зоне Лиги чемпионов. Да и побороться за топ-3 с «матрасниками» вполне реально.

  • Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы
  • Сюжеты, на которые стоит обратить внимание в пяти лучших лигах Европы в конце сезона
  • 30/03/2023

    • Свой последний поединок команда провела блестяще. «Реал Сосьедад» дома уверенно переиграл «Эльче» (2:0).

    В двух последних поединках ворота «доностьяррас» оставались сухими. Да и вообще, надежные тылы команды — ее главное богатство.

    Гости явно намерены добыть 3 очка. Баски явно не собираются отсиживаться в тылах, да и забивать в их составе есть кому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вильярреал» предлагают — 2.40.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Реал Сосьедад» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.10.

    Обе команды мотивированы подняться как можно выше в турнирной таблице, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.83
  • Прогноз на матч Кливленд — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бостон — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  5.20
  • Прогноз на матч Бруклин — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хьюстон — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Мемфис — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Виннипег — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Гибсон — Токов
  • Бокс
  • Сегодня в 04:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ванкувер — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Портленд — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Аризона — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хабилов — Уиллис
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Голевое шоу на «Керамике»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры