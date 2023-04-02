«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:30 мск. «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неровно. «Вильярреал» находится на 6 месте в Примере.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Вильярреала» в 26 матчах забили всего лишь 32 мяча.

Коэффициенты матча Вильярреал — Реал Сосьедад 1X2Новым игрокам 2.403.153.15Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Вильярреал» смог разжиться 3 очками. На выезде команда разгромила «Осасуну» (0:3).

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А вот из Лиги конференций «Вильярреал» вылетел от «Андерлехта». Так что теперь «желтая субмарина» вполне может сконцентрироваться на чемпионате.

Матчи с «доностьяррас» для команды традиционно складываются неудачно. Два последних очных поединка были проиграны.

«Реал Сосьедад»

Баски в нынешнем сезоне выступают весьма прилично. На текущий момент команда занимает 4 место в таблице.

«Реал Сосьедад» намерен, как минимум, сохранить свое место в зоне Лиги чемпионов. Да и побороться за топ-3 с «матрасниками» вполне реально.

Свой последний поединок команда провела блестяще. «Реал Сосьедад» дома уверенно переиграл «Эльче» (2:0).

В двух последних поединках ворота «доностьяррас» оставались сухими. Да и вообще, надежные тылы команды — ее главное богатство.

Гости явно намерены добыть 3 очка. Баски явно не собираются отсиживаться в тылах, да и забивать в их составе есть кому.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вильярреал» предлагают — 2.40.

На викторию «Реал Сосьедад» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.10.

Обе команды мотивированы подняться как можно выше в турнирной таблице, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.00.