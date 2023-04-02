«Вильярреал»
Эта команда нынешний сезон проводит крайне неровно. «Вильярреал» находится на 6 месте в Примере.
Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Вильярреала» в 26 матчах забили всего лишь 32 мяча.
Коэффициенты матча Вильярреал — Реал Сосьедад
В своем предыдущем поединке «Вильярреал» смог разжиться 3 очками. На выезде команда разгромила «Осасуну» (0:3).
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А вот из Лиги конференций «Вильярреал» вылетел от «Андерлехта». Так что теперь «желтая субмарина» вполне может сконцентрироваться на чемпионате.
Матчи с «доностьяррас» для команды традиционно складываются неудачно. Два последних очных поединка были проиграны.
«Реал Сосьедад»
Баски в нынешнем сезоне выступают весьма прилично. На текущий момент команда занимает 4 место в таблице.
«Реал Сосьедад» намерен, как минимум, сохранить свое место в зоне Лиги чемпионов. Да и побороться за топ-3 с «матрасниками» вполне реально.
Свой последний поединок команда провела блестяще. «Реал Сосьедад» дома уверенно переиграл «Эльче» (2:0).
В двух последних поединках ворота «доностьяррас» оставались сухими. Да и вообще, надежные тылы команды — ее главное богатство.
Гости явно намерены добыть 3 очка. Баски явно не собираются отсиживаться в тылах, да и забивать в их составе есть кому.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вильярреал» предлагают — 2.40.
На викторию «Реал Сосьедад» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.10.
Обе команды мотивированы подняться как можно выше в турнирной таблице, и уж точно
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.00.