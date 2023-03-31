«Касива Рейсол» сыграет на своем поле с «Урава Редс» в рамках 6-го тура чемпионата Японии. Матч пройдет 31 марта, начало — в 13:00 мск. «Касива Рейсол» — «Урава Редс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Касива Рейсол»

Старт чемпионата эта команда провалила. Иначе и не скажешь, ведь сейчас «Касива Рейсол» находится на предпоследнем 17 месте в таблице.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Касива Рейсол» в 5 матчах забили всего лишь 3 мяча.

В своем предыдущем поединке «Касива Рейсол» расписал мировую с «Фукуокой» (3:3). Правда, это был не матч чемпионата.

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Матчи с «Урава Редс» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Касива Рейсол» потерпела 3 поражения при 2 ничьих.

Сейчас команда проводит крайне неудачный турнирный отрезок. «Касива Рейсол» еще ни разу не победила в чемпионате.

«Урава Редс»

«Урава Редс» находится на скромном для себя 6 месте в турнирной таблице. Причем в 5 матчах команда выиграла 3 раза.

А вот с атакой у команды явно не складывается. В 5 поединках игроки «Урава Редс» забили всего лишь 5 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок чемпионата команда провела успешно. «Урава Редс» переиграла «Альбирекс Ниигата» (2:1).

В трех своих последних поединках чемпионата команда добыла победы. Так что позитивная динамика налицо.

«Урава Редс» наверняка будет активно атаковать. Гости уж точно планируют продолжить свой победный путь.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Урава Редс» предлагают — 2.25.

На викторию «Касива Рейсол» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.25.

«Урава Редс» явно постарается добыть очередные три очка, к тому же в последних матчах команда прибавила .

Наш прогноз — Победа «Урава Редс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.