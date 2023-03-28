Марокко сыграет на своем поле с Перу в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:30 мск. Марокко — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марокко

Марокканцы стали главным открытием и сенсацией чемпионата мира 2022 года. Подопечные Валида Реграги стали настоящей грозой авторитетов и пробились в полуфинал Мундиаля, где уступили сборной Франции (0:2).

После этого Марокко также проиграло Хорватии (1:2) в матче за третье место.

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На групповой стадии африканская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), но победила Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). Затем «атласские львы» в серии пенальти одолели Испанию, а в четвертьфинале оказались сильнее Португалии (1:0).

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После ЧМ-2022 коллектив проиграл три игры кряду, но неудачи прервал победой над Бразилией в товарищеской встрече, а значит явно приходит в себя.

Перу

«Инки» и вовсе не смогли пробиться на чемпионат мира в Катаре. Они проиграли сборной Австралии в серии пенальти в рамках стыковых матчей за право сыграть на Мундиале.

«Бело-красные» заняли пятое место в турнирной таблице отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке. Сборная Перу не смогла обойти национальные команды Бразилии, Аргентины, Уругвая и Эквадора, но оказались выше Колумбии, Чили, Парагвая, Боливии и Венесуэлы.

Вместо чемпионата мира перуанцы провели товарищеские матчи, в которых одолели Боливию (1:0) и Парагвай (1:0). До этого они также в спарринге переиграли Сальвадор (4:1), но уступили Мексике (0:1).

25 марта 2023 года коллектив проиграл на выезде Германии (0:2), чем прервал свою серию побед в три матча, так что рискуют проиграть и в грядущем матче.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Марокко, коэффициент на победу которого равен 2,01. Успех Перу оценивается в 3,52, ничья — в 3,35.

Хозяева на правах фаворита более чем способны одержать победу, особенно после успеха против Бразилии.

Поэтому наши прогноз и ставка — Марокко выиграет за 2,01.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,06, ведь в пяти последних матчах забивали больше 2,5 голов.