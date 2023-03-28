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    Победит ли Марокко Перу?

    Марокко — Перу. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, товарищеский матч, 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — Перу
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    Перу проиграл Германии в последнем матче
    Марокко сыграет на своем поле с Перу в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:30 мск. Марокко — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 28 Марта 2023 года
    Марокко
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    •  Марокко 23:30 Перу Перу
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    Марокко

    Марокканцы стали главным открытием и сенсацией чемпионата мира 2022 года. Подопечные Валида Реграги стали настоящей грозой авторитетов и пробились в полуфинал Мундиаля, где уступили сборной Франции (0:2).

    После этого Марокко также проиграло Хорватии (1:2) в матче за третье место.

    Коэффициенты матча Марокко — Перу

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    На групповой стадии африканская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), но победила Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). Затем «атласские львы» в серии пенальти одолели Испанию, а в четвертьфинале оказались сильнее Португалии (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    После ЧМ-2022 коллектив проиграл три игры кряду, но неудачи прервал победой над Бразилией в товарищеской встрече, а значит явно приходит в себя.

    Перу

    «Инки» и вовсе не смогли пробиться на чемпионат мира в Катаре. Они проиграли сборной Австралии в серии пенальти в рамках стыковых матчей за право сыграть на Мундиале.

    «Бело-красные» заняли пятое место в турнирной таблице отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке. Сборная Перу не смогла обойти национальные команды Бразилии, Аргентины, Уругвая и Эквадора, но оказались выше Колумбии, Чили, Парагвая, Боливии и Венесуэлы.

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    • Вместо чемпионата мира перуанцы провели товарищеские матчи, в которых одолели Боливию (1:0) и Парагвай (1:0). До этого они также в спарринге переиграли Сальвадор (4:1), но уступили Мексике (0:1).

    25 марта 2023 года коллектив проиграл на выезде Германии (0:2), чем прервал свою серию побед в три матча, так что рискуют проиграть и в грядущем матче.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Марокко, коэффициент на победу которого равен 2,01. Успех Перу оценивается в 3,52, ничья — в 3,35.

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    Хозяева на правах фаворита более чем способны одержать победу, особенно после успеха против Бразилии.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Марокко выиграет за 2,01.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,06, ведь в пяти последних матчах забивали больше 2,5 голов.

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    Марокко — Перу: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. Победит ли Марокко Перу?
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