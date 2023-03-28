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    Эквадору ничего не светит!

    Австралия — Эквадор. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, товарищеский матч, 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Австралия — Эквадор
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    Эннер Валенсия
    Австралия сыграет на своем поле с Эквадором в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 11:30 мск. Австралия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 28 Марта 2023 года
    Австралия
  • Канберра
    •  Австралия 11:30 Эквадор Эквадор
  • Кито
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    Австралия

    Австралийцы сильны, но стабильности им явно недостает. Правда, иногда команда может порадовать яркой и результативной игрой.

    В своем последнем матче Австралия выиграла. Контрольная встреча с Эквадором принесла викторию (3:1).

    Коэффициенты матча Австралия — Эквадор

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    Так что теперь есть все шансы повторно одолеть столь крепкого оппонента. Австралийцы выглядят явно живее соперника.

    Все прогнозы на футбол

    Нет сомнений, и в этом поединке Австралия будет активна в атаке. Для этого у команды есть надлежащие ресурсы.

    До недавнего свидания Австралия лишь однажды пересекалась с Эквадором. 9 лет назад команда уступила сопернику (3:4).

    Эквадор

    Сборная этой страны не радует успешными результатами. Эквадор не вышел из группы на последнем Мундиале.

    Эквадор имеет проблемы с реализацией. В атаке все завязано исключительно на мастерстве лидера Эннера Валенсии.

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    • 3 из 4 голов на чемпионате мира забил именно Валенсия. Наверняка и в этом поединке ставка будет сделана на его лучшие качества.

    Два своих последних матча эквадорцы проиграли. Последняя же виктория пришлась еще на матч с Катаром (0:2).

    Вероятно, гости будут действовать вторым номером. Эквадорцы способны выжать что-то из контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Австралии предлагают — 2.15.

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    На викторию Эквадора дают — 3.20, ничья оценена — в 3.40.

    Австралийцы смотрятся ярче соперника, и наверняка будут действовать с позиции силы.

    Наш прогноз — Победа Австралии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.

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    Австралия — Эквадор: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. Эквадору ничего не светит!
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