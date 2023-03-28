Австралия
Австралийцы сильны, но стабильности им явно недостает. Правда, иногда команда может порадовать яркой и результативной игрой.
В своем последнем матче Австралия выиграла. Контрольная встреча с Эквадором принесла викторию (3:1).
Коэффициенты матча Австралия — Эквадор
Так что теперь есть все шансы повторно одолеть столь крепкого оппонента. Австралийцы выглядят явно живее соперника.
Нет сомнений, и в этом поединке Австралия будет активна в атаке. Для этого у команды есть надлежащие ресурсы.
До недавнего свидания Австралия лишь однажды пересекалась с Эквадором. 9 лет назад команда уступила сопернику (3:4).
Эквадор
Сборная этой страны не радует успешными результатами. Эквадор не вышел из группы на последнем Мундиале.
Эквадор имеет проблемы с реализацией. В атаке все завязано исключительно на мастерстве лидера Эннера Валенсии.
3 из 4 голов на чемпионате мира забил именно Валенсия. Наверняка и в этом поединке ставка будет сделана на его лучшие качества.
Два своих последних матча эквадорцы проиграли. Последняя же виктория пришлась еще на матч с Катаром (0:2).
Вероятно, гости будут действовать вторым номером. Эквадорцы способны выжать что-то из контратак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Австралии предлагают — 2.15.
На викторию Эквадора дают — 3.20, ничья оценена — в 3.40.
Австралийцы смотрятся ярче соперника, и
Наш прогноз — Победа Австралии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.