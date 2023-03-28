Австралия сыграет на своем поле с Эквадором в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 11:30 мск. Австралия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия

Австралийцы сильны, но стабильности им явно недостает. Правда, иногда команда может порадовать яркой и результативной игрой.

В своем последнем матче Австралия выиграла. Контрольная встреча с Эквадором принесла викторию (3:1).

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Так что теперь есть все шансы повторно одолеть столь крепкого оппонента. Австралийцы выглядят явно живее соперника.

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Нет сомнений, и в этом поединке Австралия будет активна в атаке. Для этого у команды есть надлежащие ресурсы.

До недавнего свидания Австралия лишь однажды пересекалась с Эквадором. 9 лет назад команда уступила сопернику (3:4).

Эквадор

Сборная этой страны не радует успешными результатами. Эквадор не вышел из группы на последнем Мундиале.

Эквадор имеет проблемы с реализацией. В атаке все завязано исключительно на мастерстве лидера Эннера Валенсии.

3 из 4 голов на чемпионате мира забил именно Валенсия. Наверняка и в этом поединке ставка будет сделана на его лучшие качества.

Два своих последних матча эквадорцы проиграли. Последняя же виктория пришлась еще на матч с Катаром (0:2).

Вероятно, гости будут действовать вторым номером. Эквадорцы способны выжать что-то из контратак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Австралии предлагают — 2.15.

На викторию Эквадора дают — 3.20, ничья оценена — в 3.40.

Австралийцы смотрятся ярче соперника, и наверняка будут действовать с позиции силы .

Наш прогноз — Победа Австралии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.