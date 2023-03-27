Австрия сыграет на своем поле с Эстонией в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Матч пройдет 27 марта, начало — в 21:45 мск. Австрия — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия

Команда неплохо провела последние матчи, но в Лиге наций (Лига А) Австрия провалилась. Сборная заняла последнее 4-е место в своей группе, уступив Франции, Дании и Хорватии.

После группового этапа Лиги наций Австрия провела два товарищеских матча, в которых выглядела очень мощно. Команда одолела Андорру (1:0) и Италию (2:0), не пропустив ни одного гола.

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В первом туре квалификации чемпионата Европы 2024 года Австрия уверенно обыграла Азербайджан (4:1). Австрийцы не оставили шансов сопернику, нанеся 25 ударов в сторону ворот (12 в створ).

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Австрия является одним из главных кандидатов на выход в следующую стадию квалификации ЕВРО-2024. Основной соперник команды является Бельгия. Австрийцам необходимо брать свои очки против менее мастеровитых соперников.

Эстония

Команда проведет первый матч на групповом этапе квалификации ЧЕ-2024 с мощной Австрией. На бумаге Эстония — один из аутсайдеров турнира, но команда может преподнести сюрприз.

Эстония заняла первое место на групповом этапе Лиги нации (Лига D), заняв первое место. Команда провела 4 матча и одержала 4 победы. В своей группе Эстония пропустила лишь 2 мяча, но предстоящий соперник гораздо опаснее.

В последних 5-и матчах Эстония дважды проиграла Венгрии (0:1) и Латвии (1:2). Выиграла у Литвы (2:0) и Финляндии (1:0), а также сыграла вничью с Исландией (1:1).

В современной истории команды Эстония и Австрия еще не встречались между собой, но преимущество хозяев очевидно. Команда обладает куда большим мастерством.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Австрии предлагают — 1.18.

На викторию Эстонии дают — 18.00, ничья оценена — в 7.20.

Австрия начала групповой этап с разгромной победы, команда находится на ходу и играет на своем поле. Можно предположить, что хозяева вновь одержат убедительную победу.

Наш прогноз — Победа Австрии с форой -2. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал 1.5 больше в 1 тайме за 2.43.