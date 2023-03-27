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    Австрия вновь разгромит соперника?

    Австрия — Эстония. Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, Квалификация чемпионата Европы 2024 года, 27 марта 2023 года

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    Австрия сыграет на своем поле с Эстонией в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Матч пройдет 27 марта, начало — в 21:45 мск. Австрия — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 27 Марта 2023 года
    Австрия
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    •  Австрия 21:45 Эстония Эстония
  • Таллин
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    Австрия

    Команда неплохо провела последние матчи, но в Лиге наций (Лига А) Австрия провалилась. Сборная заняла последнее 4-е место в своей группе, уступив Франции, Дании и Хорватии.

    После группового этапа Лиги наций Австрия провела два товарищеских матча, в которых выглядела очень мощно. Команда одолела Андорру (1:0) и Италию (2:0), не пропустив ни одного гола.

    Коэффициенты матча Австрия — Эстония

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  • 1.177.2017.00Фрибет$40
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    В первом туре квалификации чемпионата Европы 2024 года Австрия уверенно обыграла Азербайджан (4:1). Австрийцы не оставили шансов сопернику, нанеся 25 ударов в сторону ворот (12 в створ).

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    Австрия является одним из главных кандидатов на выход в следующую стадию квалификации ЕВРО-2024. Основной соперник команды является Бельгия. Австрийцам необходимо брать свои очки против менее мастеровитых соперников.

    Эстония

    Команда проведет первый матч на групповом этапе квалификации ЧЕ-2024 с мощной Австрией. На бумаге Эстония — один из аутсайдеров турнира, но команда может преподнести сюрприз.

    Эстония заняла первое место на групповом этапе Лиги нации (Лига D), заняв первое место. Команда провела 4 матча и одержала 4 победы. В своей группе Эстония пропустила лишь 2 мяча, но предстоящий соперник гораздо опаснее.

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    • В последних 5-и матчах Эстония дважды проиграла Венгрии (0:1) и Латвии (1:2). Выиграла у Литвы (2:0) и Финляндии (1:0), а также сыграла вничью с Исландией (1:1).

    В современной истории команды Эстония и Австрия еще не встречались между собой, но преимущество хозяев очевидно. Команда обладает куда большим мастерством.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Австрии предлагают — 1.18.

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    На викторию Эстонии дают — 18.00, ничья оценена — в 7.20.

    Австрия начала групповой этап с разгромной победы, команда находится на ходу и играет на своем поле. Можно предположить, что хозяева вновь одержат убедительную победу.

    Наш прогноз — Победа Австрии с форой -2. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал 1.5 больше в 1 тайме за 2.43.

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    Австрия — Эстония: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Австрия вновь разгромит соперника?
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