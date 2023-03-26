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    Выиграет ли тульский «Арсенал» у «Уфы»?

    «Арсенал» Тула — «Уфа». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Первая лига, 26 марта 2023 года

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    «Арсенал» Тула
    Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 24-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 26 марта, начало — в 16:00 мск. «Арсенал» Тула — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2023 года

    «Арсенал» Тула

    «Канониры» в текущем сезоне выступают не очень удачно. В настоящий момент команда из Тулы занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «оружейников» 33 очка.

    Туляки на семь пунктов отстают от зоны переходных матчей за право повыситься в классе и на 11 баллов от прямого выхода в Российскую премьер-лигу. Команде будет крайне сложно решить данную задачу, о которой говорилось еще в начале сезона.

    «Арсенал» по итогам 23 матчей забил 30 мячей, а пропустил 29. Из Кубка России команда вылетела, поэтому может сконцентрироваться на Первой лиге.

    Прогнозы на ФНЛ

    После возобновления сезона подопечные Александра Сторожука провели три матча, в которых не смогли одержать ни одной победы. Они сыграли вничью с махачкалинским «Динамо», а также проиграли московской «Родине» (2:3) и красноярскому «Енисею» (0:1).

    «Уфа»

    Команда из одноименного города крайне неудачно выступает в нынешнем сезоне. Уфимцы после 23 туров занимают шестнадцатое место в турнирной таблице и находятся в зоне прямого вылета.

    «Горожане» на два пункта отстают от «Велеса» и «Кубани», поэтому вся борьба еще впереди, однако уже сейчас нужно набирать очки, чтобы потом не было поздно. На счету «Уфы» 21 забитый мяч и 32 пропущенных.

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    • Подопечные Арслана Халимбекова начали 2023 год с матча Кубка России против «Ахмата», в котором уфимцы уступили со счетом 1:2. Так что теперь команда из Уфы целиком и полностью может бороться лишь за сохранение прописки в Первой лиге.

    В последних играх чемпионата «Уфа» проиграла «Шиннику» (1:2) и «Волгарю» (0:1). Правда, до этого была уверенная победа над «Велесом» (4:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают поставить за 1.82.

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    На викторию «Уфы» дают 4.50, ничья оценена в 3.60.

    Думается, что «Арсенал» в настоящий момент сильнее и должен одержать победу. На это и поставим.

    Также предположим, что будет результативный матч и команды забьют три мяча на двоих.

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    «Арсенал» Тула — «Уфа»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. Выиграет ли тульский «Арсенал» у «Уфы»?
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