Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 24-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 26 марта, начало — в 16:00 мск. «Арсенал» Тула — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

«Канониры» в текущем сезоне выступают не очень удачно. В настоящий момент команда из Тулы занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «оружейников» 33 очка.

Туляки на семь пунктов отстают от зоны переходных матчей за право повыситься в классе и на 11 баллов от прямого выхода в Российскую премьер-лигу. Команде будет крайне сложно решить данную задачу, о которой говорилось еще в начале сезона.

«Арсенал» по итогам 23 матчей забил 30 мячей, а пропустил 29. Из Кубка России команда вылетела, поэтому может сконцентрироваться на Первой лиге.

Прогнозы на ФНЛ

После возобновления сезона подопечные Александра Сторожука провели три матча, в которых не смогли одержать ни одной победы. Они сыграли вничью с махачкалинским «Динамо», а также проиграли московской «Родине» (2:3) и красноярскому «Енисею» (0:1).

«Уфа»

Команда из одноименного города крайне неудачно выступает в нынешнем сезоне. Уфимцы после 23 туров занимают шестнадцатое место в турнирной таблице и находятся в зоне прямого вылета.

«Горожане» на два пункта отстают от «Велеса» и «Кубани», поэтому вся борьба еще впереди, однако уже сейчас нужно набирать очки, чтобы потом не было поздно. На счету «Уфы» 21 забитый мяч и 32 пропущенных.

Подопечные Арслана Халимбекова начали 2023 год с матча Кубка России против «Ахмата», в котором уфимцы уступили со счетом 1:2. Так что теперь команда из Уфы целиком и полностью может бороться лишь за сохранение прописки в Первой лиге.

В последних играх чемпионата «Уфа» проиграла «Шиннику» (1:2) и «Волгарю» (0:1). Правда, до этого была уверенная победа над «Велесом» (4:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают поставить за 1.82.

На викторию «Уфы» дают 4.50, ничья оценена в 3.60.

Думается, что «Арсенал» в настоящий момент сильнее и должен одержать победу. На это и поставим.

Также предположим, что будет результативный матч и команды забьют три мяча на двоих.