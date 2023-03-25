«Портленд Тимберс» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелес Гэлакси» в рамках 5-го тура чемпионата США. Матч пройдет 25 марта, начало — в 23:30 мск. «Портленд Тимберс» — «Лос-Анжелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд Тимберс»

«Портленд Тимберс» в нынешнем сезоне стартовал не лучшим образом. На текущий момент команда пребывает на 10 строчке в турнирной таблице своей конференции.

В 4 сыгранных матчах команда набрала лишь 3 очка. Да и пропустила многовато — уже 10 мячей.

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Свой предыдущий поединок команда провела отвратительно. «Портленд Тимберс» на выезде был разгромлен «Атлантой» (5:1).

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«Портленд Тимберс» сейчас находится в ужасной форме. Об этом ярко свидетельствуют три поражения кряду в чемпионате.

«Портленд Тимберс» наверняка постарается дать бой столь сильному оппоненту. Правда, последняя победа над «Лос-Анжелес Гэлакси» случилась почти два года назад.

«Лос-Анжелес Гэлакси»

«Лос-Анжелес Гэлакси» также не слишком удачно начал чемпионат. В 3 матчах команда разжилась лишь 2 очками.

При этом «Лос-Анжелес Гэлакси» пропустил 4 мяча в свои ворота. А вот забили игроки команды только 2 гола.

В минувшем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. Дома она не смогла одолеть «Ванкувер» (1:1).

В этом поединке «Лос-Анжелес Гэлакси» явно будет активно атаковать. Тем более, команда традиционно успешно противостоит клубу из Портленда.

И уж наверняка «Лос-Анжелес Гэлакси» постарается добыть первую победу в чемпионате. Ждем от гостей острых атак?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Портленд Тимберс» предлагают — 2.29.

На викторию «Лос-Анжелес Гэлакси» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.56.

Гости выглядят мощнее соперника , испытывающего заметные сложности с надежностью тылов.

Наш прогноз — Победа «Лос-Анжелес Гэлакси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.97. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.