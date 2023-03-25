«Портленд Тимберс»
«Портленд Тимберс» в нынешнем сезоне стартовал не лучшим образом. На текущий момент команда пребывает на 10 строчке в турнирной таблице своей конференции.
В 4 сыгранных матчах команда набрала лишь 3 очка. Да и пропустила многовато — уже 10 мячей.
Коэффициенты матча Портленд Тимберс — Лос-Анджелес Гэлакси
Свой предыдущий поединок команда провела отвратительно. «Портленд Тимберс» на выезде был разгромлен «Атлантой» (5:1).
«Портленд Тимберс» сейчас находится в ужасной форме. Об этом ярко свидетельствуют три поражения кряду в чемпионате.
«Портленд Тимберс» наверняка постарается дать бой столь сильному оппоненту. Правда, последняя победа над «Лос-Анжелес Гэлакси» случилась почти два года назад.
«Лос-Анжелес Гэлакси»
«Лос-Анжелес Гэлакси» также не слишком удачно начал чемпионат. В 3 матчах команда разжилась лишь 2 очками.
При этом «Лос-Анжелес Гэлакси» пропустил 4 мяча в свои ворота. А вот забили игроки команды только 2 гола.
В минувшем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. Дома она не смогла одолеть «Ванкувер» (1:1).
В этом поединке «Лос-Анжелес Гэлакси» явно будет активно атаковать. Тем более, команда традиционно успешно противостоит клубу из Портленда.
И уж наверняка «Лос-Анжелес Гэлакси» постарается добыть первую победу в чемпионате. Ждем от гостей острых атак?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Портленд Тимберс» предлагают — 2.29.
На викторию «Лос-Анжелес Гэлакси» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.56.
Наш прогноз — Победа «Лос-Анжелес Гэлакси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.97. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.