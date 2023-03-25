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    Три очка для гостей?!

    «Портленд Тимберс» — «Лос-Анжелес Гэлакси». Прогноз, ставка (к. 2.97) на футбол, МЛС, 25 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд Тимберс» — «Лос-Анжелес Гэлакси»
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    Рики Пуч
    «Портленд Тимберс» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелес Гэлакси» в рамках 5-го тура чемпионата США. Матч пройдет 25 марта, начало — в 23:30 мск. «Портленд Тимберс» — «Лос-Анжелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 25 Марта 2023 года

    «Портленд Тимберс»

    «Портленд Тимберс» в нынешнем сезоне стартовал не лучшим образом. На текущий момент команда пребывает на 10 строчке в турнирной таблице своей конференции.

    В 4 сыгранных матчах команда набрала лишь 3 очка. Да и пропустила многовато — уже 10 мячей.

    Коэффициенты матча Портленд Тимберс — Лос-Анджелес Гэлакси

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    Свой предыдущий поединок команда провела отвратительно. «Портленд Тимберс» на выезде был разгромлен «Атлантой» (5:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Портленд Тимберс» сейчас находится в ужасной форме. Об этом ярко свидетельствуют три поражения кряду в чемпионате.

    «Портленд Тимберс» наверняка постарается дать бой столь сильному оппоненту. Правда, последняя победа над «Лос-Анжелес Гэлакси» случилась почти два года назад.

    «Лос-Анжелес Гэлакси»

    «Лос-Анжелес Гэлакси» также не слишком удачно начал чемпионат. В 3 матчах команда разжилась лишь 2 очками.

    При этом «Лос-Анжелес Гэлакси» пропустил 4 мяча в свои ворота. А вот забили игроки команды только 2 гола.

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    • В минувшем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. Дома она не смогла одолеть «Ванкувер» (1:1).

    В этом поединке «Лос-Анжелес Гэлакси» явно будет активно атаковать. Тем более, команда традиционно успешно противостоит клубу из Портленда.

    И уж наверняка «Лос-Анжелес Гэлакси» постарается добыть первую победу в чемпионате. Ждем от гостей острых атак?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Портленд Тимберс» предлагают — 2.29.

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    На викторию «Лос-Анжелес Гэлакси» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.56.

    Гости выглядят мощнее соперника, испытывающего заметные сложности с надежностью тылов.

    Наш прогноз — Победа «Лос-Анжелес Гэлакси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.97. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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    «Портленд Тимберс» — «Лос-Анжелес Гэлакси»: прогноз, ставка (2.97), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для гостей?!
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