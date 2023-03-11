11 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» в Мюнхене на «Альянц Арене» сыграет против «Аугсбурга». Начало игры — в 17:30 по мск. «Бавария» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Мюнхенский коллектив с 49 зачетными пунктами идет во главе турнирной таблицы Бундеслиги, однако дортмундская «Боруссия» имеет такое же количество баллов, но худшую разницу мячей.

«Бавария» в этом чемпионате уступила только в двух поединках из 23 проведенных, 14 встреч еще выиграла и семь матчей свела вничью, забила больше всех — 66 голов, пропустила меньше остальных — 22 мяча.

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После рестарта сезона «красные» провели 12 встреч в различных турнирах, уступив в них только раз. Несколько дней тому назад они в ответном поединке 1/8 финала ЛЧ повторно обыграли «ПСЖ» 2:0 и пробились в четвертьфинал турнира.

До этого же немецкий гранд выиграл два матче и на внутренней арене, разгромив в родных стенах крепкий берлинский «Унион» 3:0 и не без труда одолев в гостях аутсайдера «Штутгарт» 2:1.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своей территории в текущем розыгрыше Бундеслиги «Бавария» еще не знала горечи поражений, выиграв семь игр при четырех мировых исходах.

«Аугсбург»

«Аугсбург» имеет в своем активе 27 зачетных пунктов, с которыми засел во второй половине турнирной таблицы Бундеслиги, оторвавшись на комфортные восемь баллов от опасной зоны.

«Фуггеры» в текущем первенстве смогли отпраздновать восемь викторий, три поединка они свели вничью и 12 раз уходили с поля ни с чем, разница мячей составляет 28:39.

После рестарта чемпионата «Аугсбург» неизменно чередует домашние выигрыши с гостевыми фиаско. Так в прошлом туре она на своем поле обыграл бременский «Вердер» 2:1, а ранее уступил в Берлине 0:2 «Герте».

За 11 выездных встреч текущего розыгрыша Бундеслиги «Аугсбург» смог выиграть в трех их них при одном ничейном исходе и девяти поражениях. Вот уже как четыре матча подряд в гостях он неизменно только проигрывал.

В двух последних розыгрышах Бундеслиги эти клубы обменялись домашними викториями, в Мюнхене «Бавария» выиграла семь из восьми последних очных встреч при одной ничьей.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Баварии» — 1.13, победа «Аугсбурга» — 19.00, ничья — 9.00.

«Бавария» к данной игре подходит в отличном настроении после победы над «ПСЖ» в Лиге чемпионов, и наверняка продолжит радовать своих фанов, выиграв этот поединок с крупным счетом.

Причем ожидаем, что мюнхенцы не будут тянуть с забитым мячом, отличившись еще в самом начале поединка.