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    «Бавария» рано забьет и выиграет крупно

    «Бавария» — «Аугсбург». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 11 марта 2023 года

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    Томас Мюллер
    11 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» в Мюнхене на «Альянц Арене» сыграет против «Аугсбурга». Начало игры — в 17:30 по мск. «Бавария» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Марта 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Бавария»

    Мюнхенский коллектив с 49 зачетными пунктами идет во главе турнирной таблицы Бундеслиги, однако дортмундская «Боруссия» имеет такое же количество баллов, но худшую разницу мячей.

    «Бавария» в этом чемпионате уступила только в двух поединках из 23 проведенных, 14 встреч еще выиграла и семь матчей свела вничью, забила больше всех — 66 голов, пропустила меньше остальных — 22 мяча.

    Коэффициенты матча Бавария — Аугсбург

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    После рестарта сезона «красные» провели 12 встреч в различных турнирах, уступив в них только раз. Несколько дней тому назад они в ответном поединке 1/8 финала ЛЧ повторно обыграли «ПСЖ» 2:0 и пробились в четвертьфинал турнира.

    До этого же немецкий гранд выиграл два матче и на внутренней арене, разгромив в родных стенах крепкий берлинский «Унион» 3:0 и не без труда одолев в гостях аутсайдера «Штутгарт» 2:1.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своей территории в текущем розыгрыше Бундеслиги «Бавария» еще не знала горечи поражений, выиграв семь игр при четырех мировых исходах.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» имеет в своем активе 27 зачетных пунктов, с которыми засел во второй половине турнирной таблицы Бундеслиги, оторвавшись на комфортные восемь баллов от опасной зоны.

    «Фуггеры» в текущем первенстве смогли отпраздновать восемь викторий, три поединка они свели вничью и 12 раз уходили с поля ни с чем, разница мячей составляет 28:39.

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    • После рестарта чемпионата «Аугсбург» неизменно чередует домашние выигрыши с гостевыми фиаско. Так в прошлом туре она на своем поле обыграл бременский «Вердер» 2:1, а ранее уступил в Берлине 0:2 «Герте».

    За 11 выездных встреч текущего розыгрыша Бундеслиги «Аугсбург» смог выиграть в трех их них при одном ничейном исходе и девяти поражениях. Вот уже как четыре матча подряд в гостях он неизменно только проигрывал.

    В двух последних розыгрышах Бундеслиги эти клубы обменялись домашними викториями, в Мюнхене «Бавария» выиграла семь из восьми последних очных встреч при одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Баварии» — 1.13, победа «Аугсбурга» — 19.00, ничья — 9.00.

    «Бавария» к данной игре подходит в отличном настроении после победы над «ПСЖ» в Лиге чемпионов, и наверняка продолжит радовать своих фанов, выиграв этот поединок с крупным счетом.

    Причем ожидаем, что мюнхенцы не будут тянуть с забитым мячом, отличившись еще в самом начале поединка.

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    «Бавария» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» рано забьет и выиграет крупно
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