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    Создаст ли «Спортинг» проблемы «Арсеналу»?

    «Спортинг» — «Арсенал». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига Европы, 9 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Арсенал»
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    «Арсенал» выиграл четыре последних матча
    «Спортинг» Лиссабон сыграет на своем поле с «Арсеналом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 20:45 мск. «Спортинг» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 09 Марта 2023 года
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    •  Спортинг 20:45 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    «Спортинг» Лиссабон

    В рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Львы» прошли «Митьюлланд». После неожиданной домашней ничьей 1:1 они разбили соперника на выезде 4:0.

    Команда нынешний сезон проводит неудачно. «Спортинг» в своем чемпионате находится лишь на 4-м месте в турнирной таблице.

    Коэффициенты матча Спортинг — Арсенал Лондон

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    Отставание от 3-й позиции составляет два очка. Да и вообще, выигрывают лиссабонцы не столь часто: всего 14 побед в 23 матчах.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Правда, сейчас клуб в отличной форме: не знает поражений пять матчей кряду во всех турнирах при четырех победах в последних из них.

    «Арсенал»

    «Канониры» выступят в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в своей группе, где также были ПСВ, «Будё-Глимт» и «Цюрих».

    «Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая на 5 очков «Манчестер Сити». Правда, лондонцы только в последних матчах вернулись на победный путь.

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    • В минувшем туре коллектив вновь добыл викторию. В родных стенах на характере драматично был обыгран «Борнмут» (3:2).

    В последних четырех поединках кряду, которые пришлись на АПЛ, команда выиграла, а значит его статус фаворита не подвергается сомнению.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 2,15. Успех «Спортинга» оценивается в 3,35, ничья — в 3,45.

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    Гости выиграли в семи из 10 последних выездных поединков.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет за 2,15.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,96, ведь так было в семи из 10 последних выездных матчей гостей.

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    «Спортинг» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Спортинг» проблемы «Арсеналу»?
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