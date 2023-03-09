«Спортинг» Лиссабон сыграет на своем поле с «Арсеналом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 20:45 мск. «Спортинг» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Лиссабон

В рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Львы» прошли «Митьюлланд». После неожиданной домашней ничьей 1:1 они разбили соперника на выезде 4:0.

Команда нынешний сезон проводит неудачно. «Спортинг» в своем чемпионате находится лишь на 4-м месте в турнирной таблице.

Коэффициенты матча Спортинг — Арсенал Лондон 1X2Новым игрокам 3.553.452.07Фрибет$40

Отставание от 3-й позиции составляет два очка. Да и вообще, выигрывают лиссабонцы не столь часто: всего 14 побед в 23 матчах.

Все прогнозы на Лигу Европы

Правда, сейчас клуб в отличной форме: не знает поражений пять матчей кряду во всех турнирах при четырех победах в последних из них.

«Арсенал»

«Канониры» выступят в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в своей группе, где также были ПСВ, «Будё-Глимт» и «Цюрих».

«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая на 5 очков «Манчестер Сити». Правда, лондонцы только в последних матчах вернулись на победный путь.

В минувшем туре коллектив вновь добыл викторию. В родных стенах на характере драматично был обыгран «Борнмут» (3:2).

В последних четырех поединках кряду, которые пришлись на АПЛ, команда выиграла, а значит его статус фаворита не подвергается сомнению.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 2,15. Успех «Спортинга» оценивается в 3,35, ничья — в 3,45.

Гости выиграли в семи из 10 последних выездных поединков.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет за 2,15.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,96, ведь так было в семи из 10 последних выездных матчей гостей.