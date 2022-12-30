«Ювентус» сыграет на своем поле со «Стандардом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 16:30 мск. «Ювентус» — «Стандард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Туринцы в нынешнем сезоне мало похожи на себя. «Старая Синьора» занимает 3 место, но отставание от лидера составляет 10 очков.

При этом «Ювентус» имеет сверхнадежные тылы. В 15 матчах туринцы пропустили лишь 7 мячей.

В предыдущем поединке «Ювентус» сумел добыть уверенную викторию. Дома был разгромлен крепкий «Лацио» (3:0).

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«Ювентус» после того провел еще 2 контрольных матча. Причем победить команде удалось в обоих.

В этом матче туринцы наверняка будут активно атаковать. Даже без нескольких лидеров итальянцы должны уверенно взять свое.

«Стандард»

«Стандард» нынешний сезон проводит явно ниже собственных возможностей. Текущее 6 место в турнирной таблице является в этом плане вполне показательным.

Льежцы имеют проблемы с реализацией. Все-таки забивает команда с некоторым скрипом — 29 мячей в 18 матчах.

В обороне «Стандард» действует куда более успешно. Пропущено 22 мяча в свои ворота, что является достаточно приличным показателем.

В предыдущем своем поединке «Стандард» добыл 1 зачетный пункт. На выезде команда расписала мировую с «Гентом» (0:0).

В этой встрече «Стандард» наверняка будет действовать вторым номером. Правда, не побеждает команда уже полтора месяца.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.36.

На викторию «Стандарда» дают — 7.50, ничья оценена — в 5.25.

Даже не в оптимальном кадровом сочетании туринцы смотрятся куда мощнее соперника , и наверняка наглядно покажут класс.

Наш прогноз — Фора «Ювентуса» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.