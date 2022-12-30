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    Уверенная победа «Старой Синьоры»?

    «Ювентус» — «Стандард». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 30 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Стандард»
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    Адриен Рабьо
    «Ювентус» сыграет на своем поле со «Стандардом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 16:30 мск. «Ювентус» — «Стандард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Декабря 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 16:30 Стандард Стандард
  • Льеж
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    «Ювентус»

    Туринцы в нынешнем сезоне мало похожи на себя. «Старая Синьора» занимает 3 место, но отставание от лидера составляет 10 очков.

    При этом «Ювентус» имеет сверхнадежные тылы. В 15 матчах туринцы пропустили лишь 7 мячей.

    В предыдущем поединке «Ювентус» сумел добыть уверенную викторию. Дома был разгромлен крепкий «Лацио» (3:0).

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    «Ювентус» после того провел еще 2 контрольных матча. Причем победить команде удалось в обоих.

    В этом матче туринцы наверняка будут активно атаковать. Даже без нескольких лидеров итальянцы должны уверенно взять свое.

    «Стандард»

    «Стандард» нынешний сезон проводит явно ниже собственных возможностей. Текущее 6 место в турнирной таблице является в этом плане вполне показательным.

    Льежцы имеют проблемы с реализацией. Все-таки забивает команда с некоторым скрипом — 29 мячей в 18 матчах.

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    • В обороне «Стандард» действует куда более успешно. Пропущено 22 мяча в свои ворота, что является достаточно приличным показателем.

    В предыдущем своем поединке «Стандард» добыл 1 зачетный пункт. На выезде команда расписала мировую с «Гентом» (0:0).

    В этой встрече «Стандард» наверняка будет действовать вторым номером. Правда, не побеждает команда уже полтора месяца.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.36.

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    На викторию «Стандарда» дают — 7.50, ничья оценена — в 5.25.

    Даже не в оптимальном кадровом сочетании туринцы смотрятся куда мощнее соперника, и наверняка наглядно покажут класс.

    Наш прогноз — Фора «Ювентуса» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.

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    «Ювентус» — «Стандард»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Старой Синьоры»?
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