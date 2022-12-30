«Ювентус»
Туринцы в нынешнем сезоне мало похожи на себя. «Старая Синьора» занимает 3 место, но отставание от лидера составляет 10 очков.
При этом «Ювентус» имеет сверхнадежные тылы. В 15 матчах туринцы пропустили лишь 7 мячей.
В предыдущем поединке «Ювентус» сумел добыть уверенную викторию. Дома был разгромлен крепкий «Лацио» (3:0).
«Ювентус» после того провел еще 2 контрольных матча. Причем победить команде удалось в обоих.
В этом матче туринцы наверняка будут активно атаковать. Даже без нескольких лидеров итальянцы должны уверенно взять свое.
«Стандард»
«Стандард» нынешний сезон проводит явно ниже собственных возможностей. Текущее 6 место в турнирной таблице является в этом плане вполне показательным.
Льежцы имеют проблемы с реализацией. Все-таки забивает команда с некоторым скрипом — 29 мячей в 18 матчах.
В обороне «Стандард» действует куда более успешно. Пропущено 22 мяча в свои ворота, что является достаточно приличным показателем.
В предыдущем своем поединке «Стандард» добыл 1 зачетный пункт. На выезде команда расписала мировую с «Гентом» (0:0).
В этой встрече «Стандард» наверняка будет действовать вторым номером. Правда, не побеждает команда уже полтора месяца.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.36.
На викторию «Стандарда» дают — 7.50, ничья оценена — в 5.25.
Даже не в оптимальном кадровом сочетании туринцы
Наш прогноз — Фора «Ювентуса» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.