«Эмполи» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 18:00 мск. «Эмполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

Эта команда в нынешнем сезоне смотрится вполне выгодно. На текущий момент «Эмполи» занимает 13 место в Серии А.

При этом побеждает команда по большим праздникам. Из 15 матчей выиграно всего 4 поединка.

Да и забивает «Эмполи» с огромнейшей натугой. В 15 поединках игроки клуба настреляли всего 12 мячей.

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Свой последний поединок команда уж точно не может записать себе в актив. «Эмполи» в контрольной встрече минимально уступил «Монако».

В этом поединке «Эмполи» наверняка постарается преуспеть в атаке. К тому же полтора месяца назад команда минимально одолела «Сассуоло».

«Сассуоло»

В нынешнем сезоне эта команда вполне логично бьется за выживание. В турнирной таблице Серии А «Сассуоло» находится на 15 позиции.

Правда, гандикап от зоны вылета составляет 9 очков. Да и с голами у «Сассуоло» имеются трудности: всего 15 голов в 15 матчах.

Оборона команды также действует не столь монолитно. Пропущено 22 мяча, да и 7 поражений — явно многовато.

Свой последний матч «Сассуоло» провел неудачно. В контрольном поединке итальянцы проиграли ПСВ (1:2).

Наверняка команда также не будет отсиживаться в тылах. Почти год назад «Сассуоло» на выезде разбил соперника со счетом 1:5.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сассуоло» предлагают — 2.17.

На викторию «Эмполи» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.50.

Атака гостей во главе с Берарди наверняка проявит себя с наилучшей стороны, к тому же «Эмполи» имеет заметные проблемы с реализацией .

Наш прогноз — Победа «Сассуоло». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.45.