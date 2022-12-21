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    Создаст ли «Чарльтон» проблемы для «Брайтона»?

    «Чарльтон» — «Брайтон». Ставки (к. 2.00) и прогноз на Кубок английской лиги 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чарльтон» — «Брайтон»
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    «Брайтон» — явный фаворит матча
    21 декабря «Чарльтон» примет «Брайтон» на стадионе «Велли» в рамках матча 1/8 финала Кубка английской лиги. Начало игры в 22:45 мск. «Чарльтон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 21 Декабря 2022 года
    Чарльтон Атлетик
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Чарльтон Атлетик 22:45 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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    «Чарльтон»

    На пути в 1/8 финала «Чарльтон» преодолел уже три стадии Кубка Лиги. Ему удалось обыграть по пенальти КПР (1:1), «Уолсолл» (1:0) и по пенальти «Стивенедж» (1:1).

    После 21 тура третьего по рангу английского дивизиона «Чарльтон» занимает 18 позицию из 24-х с 24 очками в активе.

    Коэффициенты матча Чарльтон Атлетик — Брайтон энд Хоув Альбион

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    Команда находится ближе к зоне вылета, чем к зоне плей-офф за выход в Чемпионшип — четыре и 10 очков соответственно.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре «Пикши» проиграли дома «Бристоль Роверз» (1:2). В последних семи матчах во всех турнирах они не знают побед при пяти поражениях, а значит будут явными аутсайдерами в этой дуэли.

    «Брайтон»

    «Брайтон» провел в Кубке Лиги на две стадии меньше. Сперва он разгромил в гостях «Форест Грин Роверз» (3:0), после чего сенсационно одолел «Арсенал» (3:1) на выезде.

    Нынешний сезон для «Чаек» проходит вполне успешно. Команда находится на 7 месте в АПЛ, что весьма приличная диспозиция для скромного клуба.

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    • Вот только главным бичом коллектива остается реализация. В 14 матчах АПЛ «чайки» настреляли всего 23 мяча.

    В последних двух поединках во всех турнирах клуб не выиграл, проиграв и сыграв вничью. Перед этим он одержал три победы кряду, так что гости все же явные фавориты игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон». Коэффициент на его победу равен 1,33, успех «Чарльтона» оценивается в 8,40, ничья — в 5,40.

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    В последних трех из четырех официальных матчей гости забивали в обоих таймах.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Брайтон» забьет в обоих таймах за 2,00.

    Еще один вариант ставки — одна из команд не забьет и тотал меньше 3,5 голов за 2,23. «Брайтон» — явный фаворит, и способен обыграть «Чарльтон» на выезде «всухую», но при этом лондонцы дома способны не пропустить больше 3 голов.

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    «Чарльтон» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Чарльтон» проблемы для «Брайтона»?
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