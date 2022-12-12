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    Кто не удержится в зоне плей-офф Серии B?

    «Брешия» — «Парма». Прогноз, ставки (к. 2.10) на футбол, Серия B, 12 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брешия» — «Парма»
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    «Брешия» занимает 6 место
    В 17-м туре итальянской Серии B «Брешия» на своем поле будет принимать «Парму». Начало встречи — в 22:30 мск. «Брешия» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 12 Декабря 2022 года
    Брешия
  • Брешия
    •  Брешия 22:30 Парма Парма
  • Парма
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    «Брешия»

    Клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Серии B после 16-ти туров. Команда выступает нестабильно, лишь 19 забитых мячей в чемпионате при 19 пропущенных.

    Несмотря на это, «Брешия» борется за выход в плей-офф Серии B — позиции от 3-й до 8-й. Сейчас команда занимает шестое место.

    Самым заметным игроком коллектива является 25-летний французский нападающий Флориан Айе, который поразил ворота соперников 5 раз в 16 матчах.

    Все прогнозы на футбол

    В последних 11-ти последних поединках они победили лишь раз, тогда как потерпели поражение четырежды, так что их шансы выиграть неочевидны.

    «Парма»

    Клуб является одним из главных претендентов на выход в плей-офф Серии B. «Парма» занимает 7-е место в турнирной таблице с 23 очками в активе.

    Команда набрала приличный ход особенно в домашних матчах. «Джаллоблу» занимает 3-е место по матчах на своем поле в чемпионате.

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  • 08/12/2022

    • В итальянской команде нет ярковыраженного лидера. Лучшим бомбардиром «Крестоносцев» является 31-летний форвард Роберто Инглезе, который забил 4 гола в 14 матчах.

    В последних трех поединках коллектив не знает побед, проиграв в двух из них, так что ему будет сложно рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50. Успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,10.

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    Во всех домашних матчах Серии B этого сезона «Брешия» если забивала, то делала это первой.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Брешия» забьет первый гол за 2,10.

    Еще один вариант ставки — «Брешия» будет выигрывать после первых 30 минут за 4,00. С учетом того, что в Серии B текущего сезона «Брешия» дома забивает первой, то можно рискнуть и поставить, что это позволит ей выигрывать после получаса игры.

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    «Брешия» — «Парма»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.12.2022. Прогнозы на футбол. Кто не удержится в зоне плей-офф Серии B?
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