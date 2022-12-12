В 17-м туре итальянской Серии B «Брешия» на своем поле будет принимать «Парму». Начало встречи — в 22:30 мск. «Брешия» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брешия»

Клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Серии B после 16-ти туров. Команда выступает нестабильно, лишь 19 забитых мячей в чемпионате при 19 пропущенных.

Несмотря на это, «Брешия» борется за выход в плей-офф Серии B — позиции от 3-й до 8-й. Сейчас команда занимает шестое место.

Самым заметным игроком коллектива является 25-летний французский нападающий Флориан Айе, который поразил ворота соперников 5 раз в 16 матчах.

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В последних 11-ти последних поединках они победили лишь раз, тогда как потерпели поражение четырежды, так что их шансы выиграть неочевидны.

«Парма»

Клуб является одним из главных претендентов на выход в плей-офф Серии B. «Парма» занимает 7-е место в турнирной таблице с 23 очками в активе.

Команда набрала приличный ход особенно в домашних матчах. «Джаллоблу» занимает 3-е место по матчах на своем поле в чемпионате.

В итальянской команде нет ярковыраженного лидера. Лучшим бомбардиром «Крестоносцев» является 31-летний форвард Роберто Инглезе, который забил 4 гола в 14 матчах.

В последних трех поединках коллектив не знает побед, проиграв в двух из них, так что ему будет сложно рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50. Успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,10.

Во всех домашних матчах Серии B этого сезона «Брешия» если забивала, то делала это первой.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Брешия» забьет первый гол за 2,10.

Еще один вариант ставки — «Брешия» будет выигрывать после первых 30 минут за 4,00. С учетом того, что в Серии B текущего сезона «Брешия» дома забивает первой, то можно рискнуть и поставить, что это позволит ей выигрывать после получаса игры.