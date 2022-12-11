«Сампдория» сыграет на своем поле с «ТС Гэлакси» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 17:30 мск. «Сампдория» — «ТС Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

Эта команда проводит явно не лучший свой сезон. «Сампдория» скромно борется за выживание в Серии А.

При этом «Сампдория» крайне неудачно атакует. В 15 поединках игроки «самп» смогли забить лишь 6 мячей.

Есть проблемы и с надежностью тылов. Пропущено уже 27 мячей, да и 11 поражений в 15 матчах — явный провал.

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Свой последний поединок команда также провела неудачно. «Сампдория» дома уступила «Лечче» (0:2).

В этом поединке «Сампдория» наверняка постарается преуспеть в атаке. Быть может, вновь блеснет нестареющий Фабио Квальярелла.

«ТС Гэлакси»

В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. Нынешнее 12 место в чемпионате ЮАР явно не радует.

Более того, отрыв от опасной зоны небольшой — всего 2 очка. Пусть даже оборона команды выглядит монолитно: пропущено всего 7 мячей в 12 матчах.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 12 матчах игроки «ТС Гэлакси» забили всего 6 мячей.

Свой последний матч команда провела не столь успешно. Дома «ТС Гэлакси» не смог переиграть «Сехухуне» (1:1).

В этом поединке команда постарается дать бой представителю Серии А. Правда, для этого южноафриканцам нужно подтянуть реализацию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сампдорию» предлагают — 1.99.

На викторию «ТС Гэлакси» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.12.

Итальянцы наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке , и наверняка пойдут вперед с первых минут матча.

Наш прогноз — Победа «Сампдории» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.59. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.27.