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    «Сампдория» оперативно расправится с «ТС Гэлакси»

    «Сампдория» — «ТС Гэлакси». Прогноз, ставка (к. 2.59) на футбол, товарищеский матч, 11 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «ТС Гэлакси»
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    Маноло Габбьядини
    «Сампдория» сыграет на своем поле с «ТС Гэлакси» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 17:30 мск. «Сампдория» — «ТС Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 11 Декабря 2022 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 17:30 TS Galaxy TS Galaxy
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Сампдория»

    Эта команда проводит явно не лучший свой сезон. «Сампдория» скромно борется за выживание в Серии А.

    При этом «Сампдория» крайне неудачно атакует. В 15 поединках игроки «самп» смогли забить лишь 6 мячей.

    Есть проблемы и с надежностью тылов. Пропущено уже 27 мячей, да и 11 поражений в 15 матчах — явный провал.

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    Свой последний поединок команда также провела неудачно. «Сампдория» дома уступила «Лечче» (0:2).

    В этом поединке «Сампдория» наверняка постарается преуспеть в атаке. Быть может, вновь блеснет нестареющий Фабио Квальярелла.

    «ТС Гэлакси»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. Нынешнее 12 место в чемпионате ЮАР явно не радует.

    Более того, отрыв от опасной зоны небольшой — всего 2 очка. Пусть даже оборона команды выглядит монолитно: пропущено всего 7 мячей в 12 матчах.

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    • Главным бичом команды является слабая реализация. В 12 матчах игроки «ТС Гэлакси» забили всего 6 мячей.

    Свой последний матч команда провела не столь успешно. Дома «ТС Гэлакси» не смог переиграть «Сехухуне» (1:1).

    В этом поединке команда постарается дать бой представителю Серии А. Правда, для этого южноафриканцам нужно подтянуть реализацию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сампдорию» предлагают — 1.99.

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    На викторию «ТС Гэлакси» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.12.

    Итальянцы наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, и наверняка пойдут вперед с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Сампдории» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.59. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.27.

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    «Сампдория» — «ТС Гэлакси»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 11.12.2022. Прогнозы на футбол. «Сампдория» оперативно расправится с «ТС Гэлакси»
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