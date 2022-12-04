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    Результат матча «Зюйдтироль» — «Фрозиноне» будет ничейным?

    «Зюйдтироль» — «Фрозиноне». Прогноз, ставки (к. 3.05) на футбол, Серия B, 4 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зюйдтироль» — «Фрозиноне»
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    «Фрозиноне»
    В 15-м туре итальянской Серии B «Зюйдтироль» примет на своем поле «Фрозиноне». Начало встречи — в 17:00 мск. «Зюйдтироль» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 04 Декабря 2022 года
    Зюйдтироль
  • Италия. Серия B
    •  Зюйдтироль 17:00 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия B
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    «Зюйдтироль»

    Команда находится в хорошей форме и не проигрывала уже 11 матчей подряд, 6 раз сыграла вничью и 6 раз победила. Примечательно, что последние три матча «Зюйдтироль» завершил со счетом 2:2 во встречах с «Асколи», «Бари» и «Кальяри».

    После этой беспроигрышной серии команда находится на 8-м месте в турнирной таблице Серии B. Ближайший преследователь команды «Асколи» отстает от «Зюйдтироля» на один балл.

    Итальянская команда имеет средние показатели по результатам домашних встреч, лишь 12-е место. За 7 домашних матчей нынешнего сезона Серии B команда набрала 10 очков, забила 10 мячей и 9 пропустила.

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    Последний матч команда сыграла против соседа по турнирной таблице «Асколи» (2:2). Хозяевам приходилось на протяжении всего матча догонять соперника и на 84-й минуте «Зюйдтиролю» удалось вновь сравнять счет и добыть один балл в свою копилку.

    Перед матчем с лидером чемпионата «Фрозиноном» «Зюйдтироль» подошел в хорошей форме и полной боевой готовности. Преимущество своего поля хозяевам может сыграть на руку.

    «Фрозиноне»

    Команда является единоличным лидером итальянской Серии B и, безусловно, главный кандидат на повышение в Серию A.

    Итальянская команда после 14-и туров забила 21 мяч. Стоит отметить, что оборона «Фрозиноны» считается самой надежной в лиге, команда пропустила лишь 9 раз в 14 матчах.

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    • «Фрозиноне» находится в очень хорошей форме. За последние 5 встреч команда выиграла 4 раза и однажды сыграла вничью с середняком турнира «Кальяри» (2:2).

    Стоит отметить, что команда не проигрывает уже 7 матчей к ряду. В этих семи встречах «Фрозиноне» забила 12 мячей и всего 4 пропустила.

    Безусловно, гостям будет непросто в этом матче. «Зюйдтироль» обязательно даст бой. Этот матч интересен тем, что обе команды находятся в прекрасной форме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фрозиноне» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Зюйдтироля» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.05.

    Для «Зюйдтироля» с точки зрения положения в таблице этот матч гораздо важнее, чем для «Фрозиноне», но гостям необходимо укрепляться на 1-м месте в Серии B.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.05. Еще вариант для ставки — Тотал голов «Зюйдтироля» больше 1 за 2.25.

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    «Зюйдтироль» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. Результат матча «Зюйдтироль» — «Фрозиноне» будет ничейным?
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