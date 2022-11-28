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    «Волки» быстро загрызут японцев

    «Рома» — «Йокогама Маринос». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, товарищеский матч, 28 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Йокогама Маринос»
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    Тэмми Абрахам
    «Рома» сыграет на своем поле с «Йокогамой Маринос» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 13:30 мск. «Рома» — «Йокогама Маринос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рома»

    Римляне в нынешнем сезоне выглядят не особо убедительно. Команда Жозе Моуриньо явно не преуспевает в Серии А.

    На данный момент «волки» находятся на 7 месте в таблице. Причем римляне крайне слабы в реализации: всего 18 голов в 15 матчах.

    В предыдущем своем контрольном поединке «Рома» вновь не смогла забить. Поединок с «Нагоей» завершился сухим паритетом.

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    Интересно, что «Рома» три своих последних поединка свела вничью. Два из них даже с одинаковым счетом 1:1.

    Поединки с японскими клубами рассматриваются как продуктивный этап подготовки к возобновлению сезона. Да и практика игрокам необходима.

    «Йокогама Маринос»

    Эта команда стала чемпионом Японии. Отрыв от ближайшего конкурента составил всего два очка.

    Причем «Йокогама Маринос» шикарно атакует. В 34 матчах игроки команды настреляли 70 голов.

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    • «Йокогама Маринос» выиграл два своих последних поединка. Да и мотивации на матч с полпредом Серии А команде не занимать.

    В этой встрече «Йокогама Маринос» наверняка будет действовать вторым номером. Свои шансы японцы найдут на контратаках.

    К тому же соперник испытывает трудности с реализацией. И этим японцы также постараются воспользоваться.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ромы» предлагают — 1.97.

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    На викторию «Йокогамы Маринос» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.78.

    «Волки» мотивированы добыть долгожданную победу, и наверняка пойдут в атаку с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Ромы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Победа «Ромы» во 2 тайме за 2.26.

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    «Рома» — «Йокогама Маринос»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.11.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» быстро загрызут японцев
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