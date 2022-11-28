«Рома» сыграет на своем поле с «Йокогамой Маринос» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 13:30 мск. «Рома» — «Йокогама Маринос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Римляне в нынешнем сезоне выглядят не особо убедительно. Команда Жозе Моуриньо явно не преуспевает в Серии А.

На данный момент «волки» находятся на 7 месте в таблице. Причем римляне крайне слабы в реализации: всего 18 голов в 15 матчах.

В предыдущем своем контрольном поединке «Рома» вновь не смогла забить. Поединок с «Нагоей» завершился сухим паритетом.

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Интересно, что «Рома» три своих последних поединка свела вничью. Два из них даже с одинаковым счетом 1:1.

Поединки с японскими клубами рассматриваются как продуктивный этап подготовки к возобновлению сезона. Да и практика игрокам необходима.

«Йокогама Маринос»

Эта команда стала чемпионом Японии. Отрыв от ближайшего конкурента составил всего два очка.

Причем «Йокогама Маринос» шикарно атакует. В 34 матчах игроки команды настреляли 70 голов.

«Йокогама Маринос» выиграл два своих последних поединка. Да и мотивации на матч с полпредом Серии А команде не занимать.

В этой встрече «Йокогама Маринос» наверняка будет действовать вторым номером. Свои шансы японцы найдут на контратаках.

К тому же соперник испытывает трудности с реализацией. И этим японцы также постараются воспользоваться.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ромы» предлагают — 1.97.

На викторию «Йокогамы Маринос» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.78.

«Волки» мотивированы добыть долгожданную победу, и наверняка пойдут в атаку с первых минут матча.

Наш прогноз — Победа «Ромы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Победа «Ромы» во 2 тайме за 2.26.