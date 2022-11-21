«Ингулец»
«Ингулец» в нынешнем сезоне борется за выживание. Вот и сейчас команда осела на дне турнирной таблицы УПЛ.
Так что молодому наставнику команды Младену Бартуловичу предстоит, засучив рукава, вытаскивать команду из подвала. Состав у петровцев по именам вполне приличный.
В предыдущем туре «Ингулец» вновь проиграл. Дебют Бартуловича выдался достойным, но киевское «Динамо» было банально сильнее (1:2).
Матчи с львовянами для команды традиционно удачно. Из трех очных встреч были выиграны две.
«Львов»
Львовяне также сражаются за выживание. Правда, на текущий момент команда занимает предпоследнее 15 место.
Вот и минувший тур также не стал для команды успешным. «Львов» безропотно уступил «Черноморцу» (2:0).
Причем до того команда Олега Дулуба выиграла львовское дерби. Поединок с «Рухом» был для команды успешным (2:1).
Главной проблемой львовян является слабая атака. В 12 матчах игроки команды забили только 9 мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Ингульца» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Львова» — за 2.80.
«Ингулец» в предыдущем матче выглядел достойно на фоне «Динамо».
«Львов»
Команда Бартуловича наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Ингульца» с коэффициентом 2.40.