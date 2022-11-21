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    Дебютная победа Бартуловича?!

    «Ингулец» — «Львов». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, УПЛ, 21 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ингулец» — «Львов»
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    Младен Бартулович
    «Ингулец» сыграет на своем поле с «Львовом» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 13:00 мск. «Ингулец» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 21 Ноября 2022 года
    Ингулец
  • Петрово
    •  Ингулец 13:00 Львов Львов
  • Львов
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    «Ингулец»

    «Ингулец» в нынешнем сезоне борется за выживание. Вот и сейчас команда осела на дне турнирной таблицы УПЛ.

    Так что молодому наставнику команды Младену Бартуловичу предстоит, засучив рукава, вытаскивать команду из подвала. Состав у петровцев по именам вполне приличный.

    В предыдущем туре «Ингулец» вновь проиграл. Дебют Бартуловича выдался достойным, но киевское «Динамо» было банально сильнее (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с львовянами для команды традиционно удачно. Из трех очных встреч были выиграны две.

    «Львов»

    Львовяне также сражаются за выживание. Правда, на текущий момент команда занимает предпоследнее 15 место.

    Вот и минувший тур также не стал для команды успешным. «Львов» безропотно уступил «Черноморцу» (2:0).

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    • Причем до того команда Олега Дулуба выиграла львовское дерби. Поединок с «Рухом» был для команды успешным (2:1).

    Главной проблемой львовян является слабая атака. В 12 матчах игроки команды забили только 9 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ингульца» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Львова» — за 2.80.

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    «Ингулец» в предыдущем матче выглядел достойно на фоне «Динамо».

    «Львов» слабоват в плане реализации.

    Команда Бартуловича наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Ингульца» с коэффициентом 2.40.

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    «Ингулец» — «Львов»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 21.11.2022. Прогнозы на футбол. Дебютная победа Бартуловича?!
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