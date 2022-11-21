«Ингулец» сыграет на своем поле с «Львовом» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 13:00 мск. «Ингулец» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ингулец»

«Ингулец» в нынешнем сезоне борется за выживание. Вот и сейчас команда осела на дне турнирной таблицы УПЛ.

Так что молодому наставнику команды Младену Бартуловичу предстоит, засучив рукава, вытаскивать команду из подвала. Состав у петровцев по именам вполне приличный.

В предыдущем туре «Ингулец» вновь проиграл. Дебют Бартуловича выдался достойным, но киевское «Динамо» было банально сильнее (1:2).

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Матчи с львовянами для команды традиционно удачно. Из трех очных встреч были выиграны две.

«Львов»

Львовяне также сражаются за выживание. Правда, на текущий момент команда занимает предпоследнее 15 место.

Вот и минувший тур также не стал для команды успешным. «Львов» безропотно уступил «Черноморцу» (2:0).

Причем до того команда Олега Дулуба выиграла львовское дерби. Поединок с «Рухом» был для команды успешным (2:1).

Главной проблемой львовян является слабая атака. В 12 матчах игроки команды забили только 9 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Ингульца» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Львова» — за 2.80.

«Ингулец» в предыдущем матче выглядел достойно на фоне «Динамо».

«Львов» слабоват в плане реализации .

Команда Бартуловича наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Ингульца» с коэффициентом 2.40.