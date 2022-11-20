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    «Волгарь» потерпит неудачу

    «Динамо» Махачкала — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, Первая лига, 20 ноября 2022 года

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    «Волгарь»
    «Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Ноября 2022 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 16:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Динамо» Махачкала

    Дебютант первой лиги прекрасно начал нынешний сезон. Правда, сейчас ситуация изменилась, и динамовцы упали на 11 место.

    Зато обороняется «Динамо» Махачкала почти образцово. В 18 поединках пропущено всего 14 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата команда обыграла «Велес» (0:1). Правда, после того махачкалинцы вылетели из Кубка, уступив «Уфе» в серии пенальти.

    Прогнозы на ФНЛ

    С астраханцами команда традиционно играет неудачно. Обе очных встречи были проиграны.

    «Волгарь»

    Астраханцы традиционно ершисты и боевиты. Звезд с неба эта команда не хватает, но в середняках ходит исправно.

    В минувшем туре «Волгарь» потерпел поражение. Дома команда уступила одному из лидеров дивизиона «Балтике» (1:2).

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    • Проблемой астраханцев номер один является слабая реализация. В 18 матчах забито всего 19 мячей.

    Зато оборона «Волгаря» смотрится монолитно. Команда пропускает меньше гола за матч (17 мячей).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Махачкала в этом матче можно поставить за 2.43, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу «Волгаря» — за 2.95.

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    «Динамо» Махачкала наверняка активно сыграет в атаке.

    «Волгарь» в последних матчах выглядел не лучшим образом.

    Махачкалинцы мотивированы впервые обыграть «Волгарь». Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.43.

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    «Динамо» Махачкала — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. «Волгарь» потерпит неудачу
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