«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

Дебютант первой лиги прекрасно начал нынешний сезон. Правда, сейчас ситуация изменилась, и динамовцы упали на 11 место.

Зато обороняется «Динамо» Махачкала почти образцово. В 18 поединках пропущено всего 14 мячей.

В предыдущем туре чемпионата команда обыграла «Велес» (0:1). Правда, после того махачкалинцы вылетели из Кубка, уступив «Уфе» в серии пенальти.

Прогнозы на ФНЛ

С астраханцами команда традиционно играет неудачно. Обе очных встречи были проиграны.

«Волгарь»

Астраханцы традиционно ершисты и боевиты. Звезд с неба эта команда не хватает, но в середняках ходит исправно.

В минувшем туре «Волгарь» потерпел поражение. Дома команда уступила одному из лидеров дивизиона «Балтике» (1:2).

Проблемой астраханцев номер один является слабая реализация. В 18 матчах забито всего 19 мячей.

Зато оборона «Волгаря» смотрится монолитно. Команда пропускает меньше гола за матч (17 мячей).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Махачкала в этом матче можно поставить за 2.43, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу «Волгаря» — за 2.95.

«Динамо» Махачкала наверняка активно сыграет в атаке.

«Волгарь» в последних матчах выглядел не лучшим образом .

Махачкалинцы мотивированы впервые обыграть «Волгарь». Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.43.