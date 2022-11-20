«Динамо» Махачкала
Дебютант первой лиги прекрасно начал нынешний сезон. Правда, сейчас ситуация изменилась, и динамовцы упали на 11 место.
Зато обороняется «Динамо» Махачкала почти образцово. В 18 поединках пропущено всего 14 мячей.
В предыдущем туре чемпионата команда обыграла «Велес» (0:1). Правда, после того махачкалинцы вылетели из Кубка, уступив «Уфе» в серии пенальти.
С астраханцами команда традиционно играет неудачно. Обе очных встречи были проиграны.
«Волгарь»
Астраханцы традиционно ершисты и боевиты. Звезд с неба эта команда не хватает, но в середняках ходит исправно.
В минувшем туре «Волгарь» потерпел поражение. Дома команда уступила одному из лидеров дивизиона «Балтике» (1:2).
Проблемой астраханцев номер один является слабая реализация. В 18 матчах забито всего 19 мячей.
Зато оборона «Волгаря» смотрится монолитно. Команда пропускает меньше гола за матч (17 мячей).
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Махачкала в этом матче можно поставить за 2.43, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу «Волгаря» — за 2.95.
«Динамо» Махачкала наверняка активно сыграет в атаке.
«Волгарь»
Махачкалинцы мотивированы впервые обыграть «Волгарь». Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.43.