Италия U21
Итальянская молодежка не особа стабильна в плане результатов. Команда может потерять очки буквально на ровном месте.
Например, в своем последнем матче Италия U21 не смогла одолеть японцев (1:1). До того команда уступила английским одногодкам (0:2).
Впрочем, подбор игроков у команды приличный. Да и соперник в виде немцев мотивирует сыграть качественно.
Тем паче, итальянцы относительно успешно играют с молодыми немцами. Из пяти последних матчей выиграно два.
Германия U21
Эта команда в последних матчах выглядела не лучшим образом. Французским и английским сверстникам она поочередно уступила.
Свой последний матч Германия U21 проиграла по делу. Молодежная сборная Англии была банально сильнее (3:1).
Правда, в официальных матчах ситуация почти зеркальная. Отбор на молодежный чемпионат Европы немцы прошли почти образцово: 9 побед в 10 матчах.
Вот только тренерский штаб наверняка произведет кадровую ротацию. Шанс проявить себя могут получить резервисты.
Прогноз и ставка
На победу Германии U21 в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу Италии U21 — за 2.75.
Италия U21
Итальянцы наверняка будут активны у ворот соперника. Наши прогноз и ставка — Победа Италии U21 с коэффициентом 2.75.