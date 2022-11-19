Италия U21 сыграет на своем поле с Германией U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 19:30 мск. Италия U21 — Германия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия U21

Итальянская молодежка не особа стабильна в плане результатов. Команда может потерять очки буквально на ровном месте.

Например, в своем последнем матче Италия U21 не смогла одолеть японцев (1:1). До того команда уступила английским одногодкам (0:2).

Впрочем, подбор игроков у команды приличный. Да и соперник в виде немцев мотивирует сыграть качественно.

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Тем паче, итальянцы относительно успешно играют с молодыми немцами. Из пяти последних матчей выиграно два.

Германия U21

Эта команда в последних матчах выглядела не лучшим образом. Французским и английским сверстникам она поочередно уступила.

Свой последний матч Германия U21 проиграла по делу. Молодежная сборная Англии была банально сильнее (3:1).

Правда, в официальных матчах ситуация почти зеркальная. Отбор на молодежный чемпионат Европы немцы прошли почти образцово: 9 побед в 10 матчах.

Вот только тренерский штаб наверняка произведет кадровую ротацию. Шанс проявить себя могут получить резервисты.

Прогноз и ставка

На победу Германии U21 в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу Италии U21 — за 2.75.

Италия U21 наверняка будет активно атаковать . Немцы в товарищеских матчах не особо напрягаются.

Итальянцы наверняка будут активны у ворот соперника. Наши прогноз и ставка — Победа Италии U21 с коэффициентом 2.75.