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    Кто выиграет дерби «Боруссий»?

    «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Бундеслига, 11 ноября 2022 года

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    «Дортмунд» идет на 4 месте
    «Боруссия» М сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 22:30 мск. «Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Ноября 2022 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 22:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Боруссия» М

    «Жеребята» в прошлом туре проиграли «Бохуму» 1:2 и тем самым не смогли развить свой успех в предыдущем матче Бундеслиги против «Штутгарта» (3:1).

    Ранее «Боруссия» проиграла «Униону» (1:2) и «Айнтрахту» (1:3). Также была ничья с «Вольфсбургом» (2:2).

    Кроме того, гладбахцы вылетели из Кубка Германии на стадии 1/16 финала. Там они уступили «Дармштадту 98» (1:2).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    По итогам 14 поединков коллектив занимает девятую позицию с отставанием в три очка от зоны еврокубков.

    «Боруссия» Д

    Дортмундцы выиграли 3 из 4 последних матчей в Бундеслиге и занимают последнее (4-е) место в зоне Лиги чемпионов. За 14 туров коллектив Терзича набрал 25 очков

    Победная серия гостей началась с разгрома «Штутгарта» (5:0), после чего они на выезде победили «Айнтрахт» (2:1). В позапрошлом туре «шмели» одолели «Бохум» со счетом 3:0.

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    • Эти успехи завершились в прошлом туре, в котором «Боруссия» уступила «Вольфсбургу» (0:2) на выезде.

    Напомним, что клуб оказался в числе участников 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе G «желтые» набрали 9 очков и вышли оттуда вторыми.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех же хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,00.

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    «Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.11.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет дерби «Боруссий»?
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