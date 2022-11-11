«Боруссия» М сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 22:30 мск. «Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Жеребята» в прошлом туре проиграли «Бохуму» 1:2 и тем самым не смогли развить свой успех в предыдущем матче Бундеслиги против «Штутгарта» (3:1).

Ранее «Боруссия» проиграла «Униону» (1:2) и «Айнтрахту» (1:3). Также была ничья с «Вольфсбургом» (2:2).

Кроме того, гладбахцы вылетели из Кубка Германии на стадии 1/16 финала. Там они уступили «Дармштадту 98» (1:2).

Календарь и таблица Бундеслиги

По итогам 14 поединков коллектив занимает девятую позицию с отставанием в три очка от зоны еврокубков.

«Боруссия» Д

Дортмундцы выиграли 3 из 4 последних матчей в Бундеслиге и занимают последнее (4-е) место в зоне Лиги чемпионов. За 14 туров коллектив Терзича набрал 25 очков

Победная серия гостей началась с разгрома «Штутгарта» (5:0), после чего они на выезде победили «Айнтрахт» (2:1). В позапрошлом туре «шмели» одолели «Бохум» со счетом 3:0.

Эти успехи завершились в прошлом туре, в котором «Боруссия» уступила «Вольфсбургу» (0:2) на выезде.

Напомним, что клуб оказался в числе участников 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе G «желтые» набрали 9 очков и вышли оттуда вторыми.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех же хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,00.