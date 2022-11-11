«Боруссия» М
«Жеребята» в прошлом туре проиграли «Бохуму» 1:2 и тем самым не смогли развить свой успех в предыдущем матче Бундеслиги против «Штутгарта» (3:1).
Ранее «Боруссия» проиграла «Униону» (1:2) и «Айнтрахту» (1:3). Также была ничья с «Вольфсбургом» (2:2).
Кроме того, гладбахцы вылетели из Кубка Германии на стадии 1/16 финала. Там они уступили «Дармштадту 98» (1:2).
Календарь и таблица Бундеслиги
По итогам 14 поединков коллектив занимает девятую позицию с отставанием в три очка от зоны еврокубков.
«Боруссия» Д
Дортмундцы выиграли 3 из 4 последних матчей в Бундеслиге и занимают последнее (4-е) место в зоне Лиги чемпионов. За 14 туров коллектив Терзича набрал 25 очков
Победная серия гостей началась с разгрома «Штутгарта» (5:0), после чего они на выезде победили «Айнтрахт» (2:1). В позапрошлом туре «шмели» одолели «Бохум» со счетом 3:0.
Эти успехи завершились в прошлом туре, в котором «Боруссия» уступила «Вольфсбургу» (0:2) на выезде.
Напомним, что клуб оказался в числе участников 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе G «желтые» набрали 9 очков и вышли оттуда вторыми.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех же хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,00.