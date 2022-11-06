«Рома» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 20:00 мск. «Рома» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Волки» пока четвертые, и это не предел. Отставание от второй позиции составляет всего два очка.

В предыдущем туре команда вновь добыла три пункта. «Рома» на выезде одолела «Верону» (1:3).

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Римляне выиграли уже третий матч к ряду. В последнем команда Жозе Моуриньо не оставила шансов «Лудогорцу» (3:1).

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Матчи с «Лацио» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Рома» выиграла дважды и столько же раз уступила.

«Лацио»

Эта команда располагается на 5 месте в таблице. Причем лациале имеют надежные тылы: всего 8 пропущенных мячей.

Минувший тур римляне провалили. Дома «Лацио» сенсационно уступил «Салернитане» (1:2).

После того лациале еще провели матч в рамках Лиги Европы. Вот только принес он разочарование в виде поражения от «Фейеноорда» и итогового 3 места в группе.

Атака «Лацио» слишком зависима от Чиро Иммобиле. Лидер атак римлян травмирован, а без него у «Лацио» не складывается.

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Лацио» — за 3.80.

«Рома» прекрасно выглядит в последних матчах . «Лацио» без Иммобиле смотрится бледновато.

«Волки» воспользуются кадровыми проблемами земляков. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.00.