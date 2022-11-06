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    Триумф «волков» в римском дерби?!

    «Рома» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Серия А, 6 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Лацио»
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    Тэмми Абрахам
    «Рома» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 20:00 мск. «Рома» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Ноября 2022 года
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    «Рома»

    «Волки» пока четвертые, и это не предел. Отставание от второй позиции составляет всего два очка.

    В предыдущем туре команда вновь добыла три пункта. «Рома» на выезде одолела «Верону» (1:3).

    Коэффициенты матча Рома — Лацио

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    Римляне выиграли уже третий матч к ряду. В последнем команда Жозе Моуриньо не оставила шансов «Лудогорцу» (3:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Лацио» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Рома» выиграла дважды и столько же раз уступила.

    «Лацио»

    Эта команда располагается на 5 месте в таблице. Причем лациале имеют надежные тылы: всего 8 пропущенных мячей.

    Минувший тур римляне провалили. Дома «Лацио» сенсационно уступил «Салернитане» (1:2).

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    • После того лациале еще провели матч в рамках Лиги Европы. Вот только принес он разочарование в виде поражения от «Фейеноорда» и итогового 3 места в группе.

    Атака «Лацио» слишком зависима от Чиро Иммобиле. Лидер атак римлян травмирован, а без него у «Лацио» не складывается.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Лацио» — за 3.80.

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    «Рома» прекрасно выглядит в последних матчах. «Лацио» без Иммобиле смотрится бледновато.

    «Волки» воспользуются кадровыми проблемами земляков. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.00.

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    «Рома» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. Триумф «волков» в римском дерби?!
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