«Рома»
«Волки» пока четвертые, и это не предел. Отставание от второй позиции составляет всего два очка.
В предыдущем туре команда вновь добыла три пункта. «Рома» на выезде одолела «Верону» (1:3).
Коэффициенты матча Рома — Лацио
Римляне выиграли уже третий матч к ряду. В последнем команда Жозе Моуриньо не оставила шансов «Лудогорцу» (3:1).
Матчи с «Лацио» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Рома» выиграла дважды и столько же раз уступила.
«Лацио»
Эта команда располагается на 5 месте в таблице. Причем лациале имеют надежные тылы: всего 8 пропущенных мячей.
Минувший тур римляне провалили. Дома «Лацио» сенсационно уступил «Салернитане» (1:2).
После того лациале еще провели матч в рамках Лиги Европы. Вот только принес он разочарование в виде поражения от «Фейеноорда» и итогового 3 места в группе.
Атака «Лацио» слишком зависима от Чиро Иммобиле. Лидер атак римлян травмирован, а без него у «Лацио» не складывается.
Прогноз и ставка
На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Лацио» — за 3.80.
«Рома»
«Волки» воспользуются кадровыми проблемами земляков. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.00.