В четверг, 3 ноября «Славия» на своём поле примет «Сивасспор» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 20:45 (мск). «Славия» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

«Славия» в квартете G занимает 3 место. В активе пражского коллектива 7 очков. Столько же баллов у румынского «Клужа». Однако клуб из Чехии уступает оппонентам, так как дважды проиграл ЧФР (0:1 и 0:2).

В последнем туре «Славия» с трудом обыграла на выезде клуб «Балкани» (1:0). Победный гол в составе чехов забил Лингр на 76-й минуте.

Коэффициенты матча Славия П — Сивасспор 1X2Новым игрокам 1.384.808.50Фрибет$40

Параллельно клуб из Праги разгромил ФК «Богемианс-1905» (4:1). После этой победы «Славия» закрепилась на 2-м месте в чемпионате Чехии. От лидера «Виктории» отставание составляет 4 балла.

«Сивасспор»

«Сивасспор» — лидер группы G. Турецкий клуб набрали 10 очков и опережают ближайших конкурентов ЧФР и «Славию» на 3 балла.

Независимо от результата последнего тура «Сивасспор» вышел в плей-офф Лиги конференции.

В основной сетке турецкая команда разгромила ЧФР (3:0 и 1:0), обыграла «Балкани» (2:1) и сыграла вничью со «Славией» (1:1).

В турецкой Суперлиге «Сивасспор» потерпел поражение от клуба «Антальяспор» (0:2). В таблице чемпионата команда занимает 15 место с 10 очками в активе.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой дуэли выделяют главным фаворитом хозяев. На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью оценивают в 4.74, а на успех «Сивасспора» — за 7.90.

Интересная пара в плане выбора победителя. Абсолютно равные команды. Можно рискнуть и поставить на гостей.

Наши прогноз и ставка — «Сивасспор» не проиграет с коэффициентом 2.98.