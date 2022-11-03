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    «Сивасспор» отстоит лидерство в квартете?

    «Славия» — «Сивасспор». Прогноз, ставка (к. 2.98) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет G, 3 ноября 2022 года

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    ЧФР — «Сивасспор»
    В четверг, 3 ноября «Славия» на своём поле примет «Сивасспор» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 20:45 (мск). «Славия» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 03 Ноября 2022 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 20:45 Сивасспор Сивасспор
  • Сивас
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    «Славия»

    «Славия» в квартете G занимает 3 место. В активе пражского коллектива 7 очков. Столько же баллов у румынского «Клужа». Однако клуб из Чехии уступает оппонентам, так как дважды проиграл ЧФР (0:1 и 0:2).

    В последнем туре «Славия» с трудом обыграла на выезде клуб «Балкани» (1:0). Победный гол в составе чехов забил Лингр на 76-й минуте.

    Коэффициенты матча Славия П — Сивасспор

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    Параллельно клуб из Праги разгромил ФК «Богемианс-1905» (4:1). После этой победы «Славия» закрепилась на 2-м месте в чемпионате Чехии. От лидера «Виктории» отставание составляет 4 балла.

    «Сивасспор»

    «Сивасспор» — лидер группы G. Турецкий клуб набрали 10 очков и опережают ближайших конкурентов ЧФР и «Славию» на 3 балла.

    Независимо от результата последнего тура «Сивасспор» вышел в плей-офф Лиги конференции.

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    • В основной сетке турецкая команда разгромила ЧФР (3:0 и 1:0), обыграла «Балкани» (2:1) и сыграла вничью со «Славией» (1:1).

    В турецкой Суперлиге «Сивасспор» потерпел поражение от клуба «Антальяспор» (0:2). В таблице чемпионата команда занимает 15 место с 10 очками в активе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой дуэли выделяют главным фаворитом хозяев. На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью оценивают в 4.74, а на успех «Сивасспора» — за 7.90.

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    Интересная пара в плане выбора победителя. Абсолютно равные команды. Можно рискнуть и поставить на гостей.

    Наши прогноз и ставка — «Сивасспор» не проиграет с коэффициентом 2.98.

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    «Славия» — «Сивасспор»: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. «Сивасспор» отстоит лидерство в квартете?
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