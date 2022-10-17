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    «Спортинг» Хихон — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Испании, 17 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Эйбар»
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    «Эйбар»
    Хихонский «Спортинг» в рамках 11-го тура испанской Сегунды на своем поле примет «Эйбар». Поединок состоится 17 октября, начало — в 22:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Октября 2022 года

    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблицы Сегунды. В текущем же первенстве они пока идет с 15 очками девятым, но от зоны плей-офф отстает на два балла.

    Хихонцы весьма неплохо стартовали в этом сезоне, выдав 4-матчевую беспроигрышную серию, где два раза выиграли. После этого они потерпели два поражения подряд.

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    В последующих трех поединках «красно-белые» не знали горечи поражений, дважды выиграв в этом отрезке. Однако в минувшем туре они прервали удачную серию, уступив в гостях «Гранаде» со счетом 0:5.

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    В родных стенах «Спортинг» смог выиграть четыре поединка из семи минувших, раз он еще отыграл вничью в этот период и дважды терпел фиаско.

    «Эйбар»

    «Эйбар» можно считать главным неудачником прошлого розыгрыша Сегунды. Команда лидировала до последнего тура, но в итоге скатилась в плей-офф, где проиграла на первой же стадии.

    В текущем сезоне «оружейники» также будут претендовать на повышение в классе. Сейчас они с 18 очками идут четвертыми, но от второй позиции отстают всего лишь на пункт.

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    • За десять проведенных игр коллектив проиграл только дважды. И последняя неудача была месяц тому назад. После того он выдал 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделил мировые и выигрыши.

    В минувшем туре «Эйбар» на выезде одолел «Ибицу» 2:1. Помимо этой виктории, в гостях в этом сезоне он еще дважды уступал и столько же встреч свел вничью.

    В прошлом чемпионате «Эйбар» дважды взял верх над «Спортингом» — 3:2 дома и 1:0 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Спортинг» Хихон — «Эйбар»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эйбара» предлагают — 2.63.

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    На викторию «Спортинга» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.04.

    Прогнозируем, что в данном противостоянии команды на двоих забьют хотя бы пару мячей, так как в этом сезоне они зачастую не уходят с поля без гола.

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    «Спортинг» Хихон — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 17.10.2022. Прогнозы на футбол. Команды зрителей без голов не оставят
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