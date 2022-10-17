«Олимпиакос» сыграет на своем поле с ПАОКом в рамках 8-го тура чемпионата Греции. Матч пройдет 17 октября, начало — в 20:00 мск. «Олимпиакос» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» сейчас переживает не лучшие времена. Команда находится на 3 месте в чемпионате.

Отставание от лидера «Панатинаикоса» составляет 7 очков. Да и 11 мячей в 7 турах — крайне неубедительная статистика.

В своем последнем поединке «Олимпиакос» вновь не добился желаемого. В рамках Лиги Европы команда не сумела одолеть «Карабах» (0:0).

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«Олимпиакос» традиционно сложно противостоит ПАОКу. Из пяти последних очных встреч команда лишь однажды вышла победителем.

ПАОК

Эта команда проводит откровенно невзрачный сезон. ПАОК находится на 5 месте в таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 7 сыгранных матчах забито всего 7 мячей.

Свой последний поединок ПАОК вновь провел неубедительно. На выезде команда потеряла очки в матче с «Левадиакосом» (1:1).

ПАОК не побеждал уже месяц. К тому же проблемы с реализацией никуда не делись.

Прогноз и ставка

На победу «Олимпиакоса» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу ПАОКа — за 5.50.

«Олимпиакос» мотивирован ликвидировать гандикап от лидера .

Гости испытывают сложности с реализацией.

В матчах столь принципиальных соперников зачастую забивают оба. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.