«Олимпиакос»
«Олимпиакос» сейчас переживает не лучшие времена. Команда находится на 3 месте в чемпионате.
Отставание от лидера «Панатинаикоса» составляет 7 очков. Да и 11 мячей в 7 турах — крайне неубедительная статистика.
В своем последнем поединке «Олимпиакос» вновь не добился желаемого. В рамках Лиги Европы команда не сумела одолеть «Карабах» (0:0).
«Олимпиакос» традиционно сложно противостоит ПАОКу. Из пяти последних очных встреч команда лишь однажды вышла победителем.
ПАОК
Эта команда проводит откровенно невзрачный сезон. ПАОК находится на 5 месте в таблице.
Главным бичом команды является слабая атака. В 7 сыгранных матчах забито всего 7 мячей.
Свой последний поединок ПАОК вновь провел неубедительно. На выезде команда потеряла очки в матче с «Левадиакосом» (1:1).
ПАОК не побеждал уже месяц. К тому же проблемы с реализацией никуда не делись.
Прогноз и ставка
На победу «Олимпиакоса» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу ПАОКа — за 5.50.
«Олимпиакос»
Гости испытывают сложности с реализацией.
В матчах столь принципиальных соперников зачастую забивают оба. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.