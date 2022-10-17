ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» выиграла предыдущее «Класико» со счетом 4:0Накануне «Эль Класико». Как «Реал» и «Барселона» стали одной и той же командой Игроки «Локомотива»Блеклая игра, важная победа. «Локомотиву» срочно нужен главный тренер, впереди борьба за выживание Скрин из God of War Ragnarök:God of War Ragnarök: все, что известно об игре за несколько недель до релиза
  • 00:12
    • Гризманн принес «Атлетико» победу над «Атлетиком»
  • 00:20
    • «Ланс» одержал победу над «Монпелье» и вышел в топ-3 Лиги 1
  • 20:57
    • Гол Влаховича принес «Ювентусу» победу в туринском дерби
  • 18:30
    • «Ахмат» вырвал победу у «Краснодара» на выезде
  • 23:45
    • «Аталанта» одержала волевую победу над «Сассуоло»
  • 21:28
    • Гол Кейна помог «Тоттенхэму» победить «Эвертон»
  • 21:28
    • «Лейпциг» благодаря голу Орбана победил «Герту»
    Все новости спорта

    «Олимпиакос» и ПАОК огорчат друг друга

    «Олимпиакос» — ПАОК. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Греции, 17 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Олимпиакос Прогнозы на ПАОК
    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — ПАОК
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гиоргос Масурас
    «Олимпиакос» сыграет на своем поле с ПАОКом в рамках 8-го тура чемпионата Греции. Матч пройдет 17 октября, начало — в 20:00 мск. «Олимпиакос» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» сейчас переживает не лучшие времена. Команда находится на 3 месте в чемпионате.

    Отставание от лидера «Панатинаикоса» составляет 7 очков. Да и 11 мячей в 7 турах — крайне неубедительная статистика.

    В своем последнем поединке «Олимпиакос» вновь не добился желаемого. В рамках Лиги Европы команда не сумела одолеть «Карабах» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Олимпиакос» традиционно сложно противостоит ПАОКу. Из пяти последних очных встреч команда лишь однажды вышла победителем.

    ПАОК

    Эта команда проводит откровенно невзрачный сезон. ПАОК находится на 5 месте в таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 7 сыгранных матчах забито всего 7 мячей.

  • Сердцем не стареть. «Король Кадзу» и еще 7 самых старых футболистов в истории
  • Рассказываем о футболистах-ветеранах, которые просто не хотят заканчивать карьеру
  • 12/10/2022

    • Свой последний поединок ПАОК вновь провел неубедительно. На выезде команда потеряла очки в матче с «Левадиакосом» (1:1).

    ПАОК не побеждал уже месяц. К тому же проблемы с реализацией никуда не делись.

    Прогноз и ставка

    На победу «Олимпиакоса» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу ПАОКа — за 5.50.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Олимпиакос» мотивирован ликвидировать гандикап от лидера.

    Гости испытывают сложности с реализацией.

    В матчах столь принципиальных соперников зачастую забивают оба. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Хейни — Камбосос
  • Бокс
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рублев — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Куньлунь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Олимпиакос» — ПАОК: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.10.2022. Прогнозы на футбол. «Олимпиакос» и ПАОК огорчат друг друга
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры