«Чарльтон»
После 13 туров третьего по рангу английского дивизиона «Чарльтон» занимает 14 позицию с 16 очками в активе.
При этом команда находится ближе к зоне вылета, чем к зоне плей-офф за выход в Чемпионшип — четыре и пять очков соответственно.
В прошлом туре «Пикши» переиграл на своем поле «Эксетер Сити» (4:2) на своем поле.
Эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, по ходу которой он чаще иград вничью — четырежды.
«Портсмут»
«Портсмут» также выступает в третьей по силе английской лиге. Причем в новом сезоне команда наверняка будет претендовать на выход в Чемпионшип.
Правда, «Портсмут» начал новый сезон не столь удачно. В двух турах команда смогла разжиться лишь двумя очками после ничьей.
В последнее время у «Помпеи» также не лучшая форма — одна победа в четырех последних матчах при двух ничьих.
Тем не менее, такие результаты позволяют коллективу занимать место в зоне плей-офф — на четвертой строчке с отставанием в восемь баллов от проходной второй позиции.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.