«Чарльтон» на своем поле сыграет против «Портсмута» в рамках 15-го тура английской Лиги 1. Матч состоится 17 октября, начало — 22:00 (мск). «Чарльтон» — «Портсмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чарльтон»

После 13 туров третьего по рангу английского дивизиона «Чарльтон» занимает 14 позицию с 16 очками в активе.

При этом команда находится ближе к зоне вылета, чем к зоне плей-офф за выход в Чемпионшип — четыре и пять очков соответственно.

В прошлом туре «Пикши» переиграл на своем поле «Эксетер Сити» (4:2) на своем поле.

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Эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, по ходу которой он чаще иград вничью — четырежды.

«Портсмут»

«Портсмут» также выступает в третьей по силе английской лиге. Причем в новом сезоне команда наверняка будет претендовать на выход в Чемпионшип.

Правда, «Портсмут» начал новый сезон не столь удачно. В двух турах команда смогла разжиться лишь двумя очками после ничьей.

В последнее время у «Помпеи» также не лучшая форма — одна победа в четырех последних матчах при двух ничьих.

Тем не менее, такие результаты позволяют коллективу занимать место в зоне плей-офф — на четвертой строчке с отставанием в восемь баллов от проходной второй позиции.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.