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    Все новости спорта

    Останется ли «Портсмут» в зоне плей-офф Чемпионшипа?

    «Чарльтон» — «Портсмут». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Чемпионшип, 17 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чарльтон» — «Портсмут»
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    «Портсмут» идет на 4 месте
    «Чарльтон» на своем поле сыграет против «Портсмута» в рамках 15-го тура английской Лиги 1. Матч состоится 17 октября, начало — 22:00 (мск). «Чарльтон» — «Портсмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Первая лига 17 Октября 2022 года
    Чарльтон Атлетик
  • Англия. Первая лига
    •  Чарльтон Атлетик 22:00 Портсмут Портсмут
  • Англия. Первая лига
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    «Чарльтон»

    После 13 туров третьего по рангу английского дивизиона «Чарльтон» занимает 14 позицию с 16 очками в активе.

    При этом команда находится ближе к зоне вылета, чем к зоне плей-офф за выход в Чемпионшип — четыре и пять очков соответственно.

    В прошлом туре «Пикши» переиграл на своем поле «Эксетер Сити» (4:2) на своем поле.

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    Эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, по ходу которой он чаще иград вничью — четырежды.

    «Портсмут»

    «Портсмут» также выступает в третьей по силе английской лиге. Причем в новом сезоне команда наверняка будет претендовать на выход в Чемпионшип.

    Правда, «Портсмут» начал новый сезон не столь удачно. В двух турах команда смогла разжиться лишь двумя очками после ничьей.

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    • В последнее время у «Помпеи» также не лучшая форма — одна победа в четырех последних матчах при двух ничьих.

    Тем не менее, такие результаты позволяют коллективу занимать место в зоне плей-офф — на четвертой строчке с отставанием в восемь баллов от проходной второй позиции.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Чарльтон» — «Портсмут»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 17.10.2022. Прогнозы на футбол. Останется ли «Портсмут» в зоне плей-офф Чемпионшипа?
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