«Лидс»
«Лидс» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после восьми туров, в которых набрал девять очков.
«Лидс» очень бодро начал новую кампанию, но надолго команду Джесси Марша не хватило.
Коэффициенты матча Лидс — Арсенал Лондон
После невероятной победы над «Челси» в конце августа «Лидс» пока еще ни разу не выигрывал.
В пяти предыдущих матчах у «белых» три поражения и две ничьи. Интересно, что во всех случаях «Лидс» проиграл на выезде.
А на своем поле «Лидс» в текущем чемпионате пока еще ни разу не проигрывал, набрав в четырех матчах восемь очков.
«Арсенал»
«Арсенал» тем временем продолжает единолично возглавлять таблицу АПЛ, набрав в девяти матчах 24 очка.
И на прошлой неделе «канониры» подтвердили, что они заслуженно находятся на вершине.
Команда Микеля Артеты одержала победу над «Ливерпулем» — 3:2. И самое главное, что это абсолютно закономерный результат.
«Арсенал» выиграл 11 из 12-ти матчей в этом сезоне. Исключением стала лишь гостевая встреча с «Манчестер Юнайтед» (1:3).
«Арсенал» забил 12 мячей в шести гостевых матчах чемпионата Англии.
Прогноз и ставка
На «Лидс» в этом матче можно поставить за 5.65, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Арсенала» — за 1.57.
У «Лидса», конечно, бывают проблески гениальной игры, но конкретно сейчас слабо верится в то, что у него найдется эффективный план на матч с лидером.
После недавней победы над «Ливерпулем» нет никаких сомнений, что именно «Арсенал» будет главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул.
Ставка — победа «Арсенала» + тотал матча больше 1,5 за 1.82.