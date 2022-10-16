Лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против «Лидса» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:00 мск. «Лидс» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после восьми туров, в которых набрал девять очков.

«Лидс» очень бодро начал новую кампанию, но надолго команду Джесси Марша не хватило.

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После невероятной победы над «Челси» в конце августа «Лидс» пока еще ни разу не выигрывал.

В пяти предыдущих матчах у «белых» три поражения и две ничьи. Интересно, что во всех случаях «Лидс» проиграл на выезде.

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А на своем поле «Лидс» в текущем чемпионате пока еще ни разу не проигрывал, набрав в четырех матчах восемь очков.

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем продолжает единолично возглавлять таблицу АПЛ, набрав в девяти матчах 24 очка.

И на прошлой неделе «канониры» подтвердили, что они заслуженно находятся на вершине.

Команда Микеля Артеты одержала победу над «Ливерпулем» — 3:2. И самое главное, что это абсолютно закономерный результат.

«Арсенал» выиграл 11 из 12-ти матчей в этом сезоне. Исключением стала лишь гостевая встреча с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Арсенал» забил 12 мячей в шести гостевых матчах чемпионата Англии.

Прогноз и ставка

На «Лидс» в этом матче можно поставить за 5.65, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Арсенала» — за 1.57.

У «Лидса», конечно, бывают проблески гениальной игры, но конкретно сейчас слабо верится в то, что у него найдется эффективный план на матч с лидером.

После недавней победы над «Ливерпулем» нет никаких сомнений, что именно «Арсенал» будет главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул.

Ставка — победа «Арсенала» + тотал матча больше 1,5 за 1.82.