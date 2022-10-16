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    Сможет ли «Арсенал» продлить победную серию?

    «Лидс» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Англии 16 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Арсенал»
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    «Арсенал» забил 12 мячей в шести гостевых матчах чемпионата Англии
    Лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против «Лидса» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:00 мск. «Лидс» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Октября 2022 года

    «Лидс»

    «Лидс» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после восьми туров, в которых набрал девять очков.

    «Лидс» очень бодро начал новую кампанию, но надолго команду Джесси Марша не хватило.

    Коэффициенты матча Лидс — Арсенал Лондон

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    После невероятной победы над «Челси» в конце августа «Лидс» пока еще ни разу не выигрывал.

    В пяти предыдущих матчах у «белых» три поражения и две ничьи. Интересно, что во всех случаях «Лидс» проиграл на выезде.

    Все прогнозы на АПЛ

    А на своем поле «Лидс» в текущем чемпионате пока еще ни разу не проигрывал, набрав в четырех матчах восемь очков.

    «Арсенал»

    «Арсенал» тем временем продолжает единолично возглавлять таблицу АПЛ, набрав в девяти матчах 24 очка.

    И на прошлой неделе «канониры» подтвердили, что они заслуженно находятся на вершине.

    Команда Микеля Артеты одержала победу над «Ливерпулем» — 3:2. И самое главное, что это абсолютно закономерный результат.

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    • «Арсенал» выиграл 11 из 12-ти матчей в этом сезоне. Исключением стала лишь гостевая встреча с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    «Арсенал» забил 12 мячей в шести гостевых матчах чемпионата Англии.

    Прогноз и ставка

    На «Лидс» в этом матче можно поставить за 5.65, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Арсенала» — за 1.57.

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    У «Лидса», конечно, бывают проблески гениальной игры, но конкретно сейчас слабо верится в то, что у него найдется эффективный план на матч с лидером.

    После недавней победы над «Ливерпулем» нет никаких сомнений, что именно «Арсенал» будет главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул.

    Ставка — победа «Арсенала» + тотал матча больше 1,5 за 1.82.

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    «Лидс» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Арсенал» продлить победную серию?
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