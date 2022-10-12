«Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 октября, начало — в 22:00 мск. «Рейнджерс» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Шотландцы в Лиге чемпионов проваливаются. «Рейнджеры» по итогам первых трех туров находятся на последнем месте, не набрав ни одного очка.

В минувшем туре «Рейнджерс» потерпел болезненное поражение. Команда ничего не смогла противопоставить «Ливерпулю» (2:0).

Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Ливерпуль 1X2Новым игрокам 8.005.201.35Фрибет$40

Наверняка этот поединок станет для шотландцев чуть ли не определяющим, как минимум, в свете борьбы за третье место в квартете. И теперь необходимо исключительно побеждать.

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«Рейнджерс» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот англичан. Правда, пока команда на групповом этапе не забила ни разу.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы пока вторые, имея 6 очков. Разумеется, в Глазго команда Юргена Клоппа явно летит за очередными тремя очками.

Вот только англичанам явно не хватает стабильности. «Ливерпуль» все никак не выберется на победную тропу.

Имея в составе такого мастера, как Мохаммед Салах, мерсисайдцы должны сражаться за лидерство в группе. Впрочем, в этом плане еще не все потеряно.

В этом поединке «Ливерпуль» наверняка сыграет первым номером. Атака во главе с Салахом наверняка покажет класс.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.80, а победу «Рейнджерс» — за 8.90.

«Рейнджерс» в Лиге чемпионов еще не забил ни разу . Подопечные Клоппа наверняка агрессивно сыграют в атаке.

Гости смотрятся мощнее, и наверняка будут максимально сконцентрированы как на атаке, так и на надежности своих тылов. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.