«Рейнджерс»
Шотландцы в Лиге чемпионов проваливаются. «Рейнджеры» по итогам первых трех туров находятся на последнем месте, не набрав ни одного очка.
В минувшем туре «Рейнджерс» потерпел болезненное поражение. Команда ничего не смогла противопоставить «Ливерпулю» (2:0).
Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Ливерпуль
Наверняка этот поединок станет для шотландцев чуть ли не определяющим, как минимум, в свете борьбы за третье место в квартете. И теперь необходимо исключительно побеждать.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Рейнджерс» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот англичан. Правда, пока команда на групповом этапе не забила ни разу.
«Ливерпуль»
Мерсисайдцы пока вторые, имея 6 очков. Разумеется, в Глазго команда Юргена Клоппа явно летит за очередными тремя очками.
Вот только англичанам явно не хватает стабильности. «Ливерпуль» все никак не выберется на победную тропу.
Имея в составе такого мастера, как Мохаммед Салах, мерсисайдцы должны сражаться за лидерство в группе. Впрочем, в этом плане еще не все потеряно.
В этом поединке «Ливерпуль» наверняка сыграет первым номером. Атака во главе с Салахом наверняка покажет класс.
Прогноз и ставка
На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.80, а победу «Рейнджерс» — за 8.90.
«Рейнджерс» в Лиге чемпионов
Гости смотрятся мощнее, и наверняка будут максимально сконцентрированы как на атаке, так и на надежности своих тылов. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.