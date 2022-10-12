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    «Рейнджерс» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига чемпионов, 12 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Ливерпуль»
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    Трент Александер-Арнольд
    «Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 октября, начало — в 22:00 мск. «Рейнджерс» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 12 Октября 2022 года
    Глазго Рейнджерс
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    •  Глазго Рейнджерс 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Рейнджерс»

    Шотландцы в Лиге чемпионов проваливаются. «Рейнджеры» по итогам первых трех туров находятся на последнем месте, не набрав ни одного очка.

    В минувшем туре «Рейнджерс» потерпел болезненное поражение. Команда ничего не смогла противопоставить «Ливерпулю» (2:0).

    Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Ливерпуль

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    Наверняка этот поединок станет для шотландцев чуть ли не определяющим, как минимум, в свете борьбы за третье место в квартете. И теперь необходимо исключительно побеждать.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Рейнджерс» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот англичан. Правда, пока команда на групповом этапе не забила ни разу.

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы пока вторые, имея 6 очков. Разумеется, в Глазго команда Юргена Клоппа явно летит за очередными тремя очками.

    Вот только англичанам явно не хватает стабильности. «Ливерпуль» все никак не выберется на победную тропу.

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    • Имея в составе такого мастера, как Мохаммед Салах, мерсисайдцы должны сражаться за лидерство в группе. Впрочем, в этом плане еще не все потеряно.

    В этом поединке «Ливерпуль» наверняка сыграет первым номером. Атака во главе с Салахом наверняка покажет класс.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.80, а победу «Рейнджерс» — за 8.90.

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    «Рейнджерс» в Лиге чемпионов еще не забил ни разу. Подопечные Клоппа наверняка агрессивно сыграют в атаке.

    Гости смотрятся мощнее, и наверняка будут максимально сконцентрированы как на атаке, так и на надежности своих тылов. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Рейнджерс» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на футбол. Одни забивают, другие — нет
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