«Барселона»
Каталоннцы пока не столь уверенно смотрятся в Лиге чемпионов. Разумеется, шансы исправить ситуацию есть, и команда Хави постарается это сделать.
Вот только в минувшем туре «Барселона» минимально уступила «Интеру». Вот только хватит ли команде сил и задора переиграть итальянцев?!
Коэффициенты матча Барселона — Интер
В своем предыдущем поединке команда выиграла с трудом. «Барселона» в рамках Примеры минимально одолела «Сельту».
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Барселона» традиционно удачно играет с «Интером». Из пяти последних очных свиданий добыто три победы при одном поражении.
«Интер»
Миланцы неуверенно выглядят в Серии А, однако в Лиге чемпионов держатся молодцом. «Интер» находится на 2 месте в группе с 6 очками в активе.
В минувшем туре своего чемпионата «Интер» победил. На выезде миланцы одолели «Сассуоло» (1:2).
Причем действующая победная серия «Интера» составляет уже два матча. Более того, оба завершились трудовыми викториями.
В этом поединке «Интер» постарается, как минимум, не уступить. Вот только миланцам будет не хватать травмированного Ромелу Лукаку.
Прогноз и ставка
На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Интера» — за 7.25.
«Барселона» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке.
«Интер», вероятно,
Каталонцы в последних матчах не блещут в плане реализации. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.