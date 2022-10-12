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    Паритет на «Камп Ноу» заказывали?!

    «Барселона» — «Интер». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 12 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Интер»
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    Педри
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 октября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 12 Октября 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Интер Интер
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    «Барселона»

    Каталоннцы пока не столь уверенно смотрятся в Лиге чемпионов. Разумеется, шансы исправить ситуацию есть, и команда Хави постарается это сделать.

    Вот только в минувшем туре «Барселона» минимально уступила «Интеру». Вот только хватит ли команде сил и задора переиграть итальянцев?!

    Коэффициенты матча Барселона — Интер

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    В своем предыдущем поединке команда выиграла с трудом. «Барселона» в рамках Примеры минимально одолела «Сельту».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Барселона» традиционно удачно играет с «Интером». Из пяти последних очных свиданий добыто три победы при одном поражении.

    «Интер»

    Миланцы неуверенно выглядят в Серии А, однако в Лиге чемпионов держатся молодцом. «Интер» находится на 2 месте в группе с 6 очками в активе.

    В минувшем туре своего чемпионата «Интер» победил. На выезде миланцы одолели «Сассуоло» (1:2).

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    • Причем действующая победная серия «Интера» составляет уже два матча. Более того, оба завершились трудовыми викториями.

    В этом поединке «Интер» постарается, как минимум, не уступить. Вот только миланцам будет не хватать травмированного Ромелу Лукаку.

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Интера» — за 7.25.

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    «Барселона» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке.

    «Интер», вероятно, будет действовать вторым номером.

    Каталонцы в последних матчах не блещут в плане реализации. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Барселона» — «Интер»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на футбол. Паритет на «Камп Ноу» заказывали?!
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