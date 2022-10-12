«Барселона» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 октября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталоннцы пока не столь уверенно смотрятся в Лиге чемпионов. Разумеется, шансы исправить ситуацию есть, и команда Хави постарается это сделать.

Вот только в минувшем туре «Барселона» минимально уступила «Интеру». Вот только хватит ли команде сил и задора переиграть итальянцев?!

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В своем предыдущем поединке команда выиграла с трудом. «Барселона» в рамках Примеры минимально одолела «Сельту».

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«Барселона» традиционно удачно играет с «Интером». Из пяти последних очных свиданий добыто три победы при одном поражении.

«Интер»

Миланцы неуверенно выглядят в Серии А, однако в Лиге чемпионов держатся молодцом. «Интер» находится на 2 месте в группе с 6 очками в активе.

В минувшем туре своего чемпионата «Интер» победил. На выезде миланцы одолели «Сассуоло» (1:2).

Причем действующая победная серия «Интера» составляет уже два матча. Более того, оба завершились трудовыми викториями.

В этом поединке «Интер» постарается, как минимум, не уступить. Вот только миланцам будет не хватать травмированного Ромелу Лукаку.

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Интера» — за 7.25.

«Барселона» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке.

«Интер», вероятно, будет действовать вторым номером .

Каталонцы в последних матчах не блещут в плане реализации. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.