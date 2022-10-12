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    Выстоит ли оставшаяся без защитников «Барса» в матче с «Интером»?

    «Барселона» — «Интер». Ставка (к. 1.87) и прогноз на Лигу чемпионов 12 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Интер»
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    «Интер» — «Барселона»
    В среду, 12 октября, в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против миланского «Интера». Стартовый свисток на «Камп Ноу» прозвучит в 22:00 по мск. «Барселона» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 12 Октября 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Барселона»

    Каталонцы стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов в начале сентября крупной домашней победой над чешской «Викторией Пльзень» — 5:1. Роберт Левандовский записал на свой счет хет-трик.

    А вот в гостевом матче с мюнхенской «Баварией» спустя неделю поляк отличиться не сумел — «Барселона» уступила в Германии со счетом 0:2.

    Коэффициенты матча Барселона — Интер

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    Выезд в гости к «Интеру» также завершился поражением 0:1, а в последнем матче Ла Лиги подопечные Хави с трудом обыграли дома «Сельту» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После 8 туров Примеры «Барса» с 22 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 20-1, Левандовский забил 9 голов. Не сыграют Кристенсен, Кунде, Араухо, Бельерин, Кессье и Депай.

    «Интер»

    Миланский клуб начал групповой этап с домашнего матча с «Баварией», который проиграл со счетом 0:2. Пропустив в первом тайме, во втором тайме подопечные Индзаги усугубили дело автоголом.

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    • Во 2-м туре «Интер» поправил турнирное положение, победив на выезде аутсайдера группы — «Викторию» (2:0). Нерадзурри забили по голу в каждом тайме, Эдин Джеко записал на свой счет гол и ассист.

    В третьем туре миланский клуб дома справился с «Барсой» благодаря голу Чалханоглу перед перерывом — 1:0. В последнем матче Серии А «Интер» в гостях вырвал победу у «Сассуоло», Джеко оформил дубль — 2:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 9 туров чемпионата Италии «Интер» с 15 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 16-14, Джеко забил 3 гола. Не сыграют Корреа, Брозович и Лукаку.

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.46, на ничью в основное время — 4.90, а на победу «Интера» — 6.60.

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    В последних 5 очных встречах каталонцы одержал три победы и раз сыграли вничью — проиграли они лишь последний на данный момент матч.

    Сумев победить на своем поле благодаря надежной игре в обороне, на «Камп Ноу» миланский клуб вряд ли сумеет повторить успех. Прогноз: «Барселона» не проиграет верховой матч.

    Учитывая проблемы каталонцев с травмированными защитниками, можно ждать голов. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.77 и ТБ 2,5 за 1.57.

    А еще есть дерзкая ставка за 5.00.

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    «Барселона» — «Интер»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на футбол. Выстоит ли оставшаяся без защитников «Барса» в матче с «Интером»?
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