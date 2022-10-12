В среду, 12 октября, в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против миланского «Интера». Стартовый свисток на «Камп Ноу» прозвучит в 22:00 по мск. «Барселона» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталонцы стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов в начале сентября крупной домашней победой над чешской «Викторией Пльзень» — 5:1. Роберт Левандовский записал на свой счет хет-трик.

А вот в гостевом матче с мюнхенской «Баварией» спустя неделю поляк отличиться не сумел — «Барселона» уступила в Германии со счетом 0:2.

Коэффициенты матча Барселона — Интер 1X2Новым игрокам 1.424.807.10Фрибет$40

Выезд в гости к «Интеру» также завершился поражением 0:1, а в последнем матче Ла Лиги подопечные Хави с трудом обыграли дома «Сельту» (1:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После 8 туров Примеры «Барса» с 22 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 20-1, Левандовский забил 9 голов. Не сыграют Кристенсен, Кунде, Араухо, Бельерин, Кессье и Депай.

«Интер»

Миланский клуб начал групповой этап с домашнего матча с «Баварией», который проиграл со счетом 0:2. Пропустив в первом тайме, во втором тайме подопечные Индзаги усугубили дело автоголом.

Во 2-м туре «Интер» поправил турнирное положение, победив на выезде аутсайдера группы — «Викторию» (2:0). Нерадзурри забили по голу в каждом тайме, Эдин Джеко записал на свой счет гол и ассист.

В третьем туре миланский клуб дома справился с «Барсой» благодаря голу Чалханоглу перед перерывом — 1:0. В последнем матче Серии А «Интер» в гостях вырвал победу у «Сассуоло», Джеко оформил дубль — 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После 9 туров чемпионата Италии «Интер» с 15 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 16-14, Джеко забил 3 гола. Не сыграют Корреа, Брозович и Лукаку.

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.46, на ничью в основное время — 4.90, а на победу «Интера» — 6.60.

В последних 5 очных встречах каталонцы одержал три победы и раз сыграли вничью — проиграли они лишь последний на данный момент матч.

Сумев победить на своем поле благодаря надежной игре в обороне, на «Камп Ноу» миланский клуб вряд ли сумеет повторить успех. Прогноз: «Барселона» не проиграет верховой матч .

Учитывая проблемы каталонцев с травмированными защитниками, можно ждать голов. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.77 и ТБ 2,5 за 1.57.

А еще есть дерзкая ставка за 5.00.