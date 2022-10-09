«Рома»
В чемпионате Италии команда выступает не очень успешно. «Рома» идет лишь на 6 месте, отставая 4 очка от лидера «Наполи».
Зато предыдущий тур Серии А «волки» могут записать себе в актив. На выезде «Рома» переиграла «Интер» (1:2).
Коэффициенты матча Рома — Лечче
На этой неделе «джаллоросси» снова разочаровали своих болельщиков, уступив на своем поле «Бетису» (1:2) в Лиге Европы.
Таким образом, в трех последних матчах во всех турнирах подопечные Моуринью потерпели два поражения при одной победе.
«Лечче»
«Лечче» прошлый сезон провел в Серии B и смог стать там победителем, заняв первое место, благодаря чему и получил билет в дивизион сильнейших.
В элите «Волки» за первые восемь туров выиграть смогли лишь однажды, четыре раза поделив очки с оппонентами и потерпев три поражения, и находятся вблизи зоны вылета.
Стартовали «желто-красные» с двух фиаско подряд, после чего раз уступили и расписали три мировых исхода.
В позапрошлом туре гости впервые победили, а в прошлом — сыграли вничью. В последних трех матчах Серии А клуб ни разу не проиграл.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,35.
Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,75.
Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.