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    Поднимется ли «Рома» с шестого места?

    «Рома» — «Лечче». Ставки (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия А, 9 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Лечче»
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    «Рома» проиграла два из трех последних матчей
    9 октября, Рим, стадион «Олимпико» — «Рома» примет «Лечче» в матче 9-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 21:45 мск. «Рома» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Октября 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 21:45 Лечче Лечче
  • Лечче
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    «Рома»

    В чемпионате Италии команда выступает не очень успешно. «Рома» идет лишь на 6 месте, отставая 4 очка от лидера «Наполи».

    Зато предыдущий тур Серии А «волки» могут записать себе в актив. На выезде «Рома» переиграла «Интер» (1:2).

    Коэффициенты матча Рома — Лечче

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  • 1.354.909.50Фрибет$40
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    На этой неделе «джаллоросси» снова разочаровали своих болельщиков, уступив на своем поле «Бетису» (1:2) в Лиге Европы.

    Все прогнозы на Серию А

    Таким образом, в трех последних матчах во всех турнирах подопечные Моуринью потерпели два поражения при одной победе.

    «Лечче»

    «Лечче» прошлый сезон провел в Серии B и смог стать там победителем, заняв первое место, благодаря чему и получил билет в дивизион сильнейших.

    В элите «Волки» за первые восемь туров выиграть смогли лишь однажды, четыре раза поделив очки с оппонентами и потерпев три поражения, и находятся вблизи зоны вылета.

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    • Стартовали «желто-красные» с двух фиаско подряд, после чего раз уступили и расписали три мировых исхода.

    В позапрошлом туре гости впервые победили, а в прошлом — сыграли вничью. В последних трех матчах Серии А клуб ни разу не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,35.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.

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    «Рома» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Рома» с шестого места?
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