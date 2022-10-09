9 октября, Рим, стадион «Олимпико» — «Рома» примет «Лечче» в матче 9-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 21:45 мск. «Рома» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

В чемпионате Италии команда выступает не очень успешно. «Рома» идет лишь на 6 месте, отставая 4 очка от лидера «Наполи».

Зато предыдущий тур Серии А «волки» могут записать себе в актив. На выезде «Рома» переиграла «Интер» (1:2).

Коэффициенты матча Рома — Лечче 1X2Новым игрокам 1.354.909.50Фрибет$40

На этой неделе «джаллоросси» снова разочаровали своих болельщиков, уступив на своем поле «Бетису» (1:2) в Лиге Европы.

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Таким образом, в трех последних матчах во всех турнирах подопечные Моуринью потерпели два поражения при одной победе.

«Лечче»

«Лечче» прошлый сезон провел в Серии B и смог стать там победителем, заняв первое место, благодаря чему и получил билет в дивизион сильнейших.

В элите «Волки» за первые восемь туров выиграть смогли лишь однажды, четыре раза поделив очки с оппонентами и потерпев три поражения, и находятся вблизи зоны вылета.

Стартовали «желто-красные» с двух фиаско подряд, после чего раз уступили и расписали три мировых исхода.

В позапрошлом туре гости впервые победили, а в прошлом — сыграли вничью. В последних трех матчах Серии А клуб ни разу не проиграл.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,35.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.