«Лилль» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 октября, начало — в 21:45 мск. «Лилль» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» все никак не может подняться в группу лидеров. Вот и нынешнее 8 место является в этом плане показательным.

Причем команда забивает и пропускает с почти одинаковой частотой. «Доги» забили 17 мячей, пропустив на гол больше.

В своем последнем поединке «Лилль» разочаровал. На выезде команда уступила скромному «Лорьяну» (2:1).

Все прогнозы на Лигу 1

«Лилль» в последнее время неудачно играет с «Лансом». Из трех последних очных встреч команда уступила дважды.

«Ланс»

Одна из самых любопытных команд Лиги 1 выглядит выгодно. Нынешнее 4 место для «Ланса» видится неплохой диспозицией.

«Ланс» намерен побороться за зону Лиги чемпионов. Более того, команда еще ни разу не проиграла в чемпионате.

Вот и минувший тур сложился для команды позитивно. Дома «Ланс» минимально расправился с «Лионом».

Более того, команда не пропускает уже в трех матчах к ряду. Да и в кадровом плане у «Ланса» все в полном порядке.

Прогноз и ставка

На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Ланса» — за 2.80.

«Лилль» крайне нестабилен в плане игры и результатов . «Ланс» прекрасно обороняется.

«Ланс» отлично выглядел в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Ланса» с коэффициентом 2.80.