«Лилль»
«Лилль» все никак не может подняться в группу лидеров. Вот и нынешнее 8 место является в этом плане показательным.
Причем команда забивает и пропускает с почти одинаковой частотой. «Доги» забили 17 мячей, пропустив на гол больше.
В своем последнем поединке «Лилль» разочаровал. На выезде команда уступила скромному «Лорьяну» (2:1).
«Лилль» в последнее время неудачно играет с «Лансом». Из трех последних очных встреч команда уступила дважды.
«Ланс»
Одна из самых любопытных команд Лиги 1 выглядит выгодно. Нынешнее 4 место для «Ланса» видится неплохой диспозицией.
«Ланс» намерен побороться за зону Лиги чемпионов. Более того, команда еще ни разу не проиграла в чемпионате.
Вот и минувший тур сложился для команды позитивно. Дома «Ланс» минимально расправился с «Лионом».
Более того, команда не пропускает уже в трех матчах к ряду. Да и в кадровом плане у «Ланса» все в полном порядке.
Прогноз и ставка
На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Ланса» — за 2.80.
«Лилль» крайне
«Ланс» отлично выглядел в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Ланса» с коэффициентом 2.80.