ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел Чарльз ОливейраОливейру продолжают недооценивать. Бразилец может стать самым опасным соперником в карьере Ислама Махачева Кавер-арт ​​Need for Speed UnboundПерсональный стиль, скорость и никакого пастгена. Что известно о новой ​​Need for Speed Unbound?
  • 00:04
    • «Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» в первом матче сезона НХЛ
  • 23:59
    • «Лион» и «Тулуза» разошлись миром
  • 23:53
    • «Валенсия» обыграла «Осасуну» на выезде
  • 23:42
    • Александрова вырвала победу у Мартинцовой и встретится со Свёнтёк в полуфинале Остравы
    Все новости спорта

    «Ланс» загонит «догов»

    «Лилль» — «Ланс». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Лига 1, 9 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лилль Прогнозы на Ланс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Ланс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Дансо
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 октября, начало — в 21:45 мск. «Лилль» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 09 Октября 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 21:45 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
    •

    «Лилль»

    «Лилль» все никак не может подняться в группу лидеров. Вот и нынешнее 8 место является в этом плане показательным.

    Причем команда забивает и пропускает с почти одинаковой частотой. «Доги» забили 17 мячей, пропустив на гол больше.

    В своем последнем поединке «Лилль» разочаровал. На выезде команда уступила скромному «Лорьяну» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Лилль» в последнее время неудачно играет с «Лансом». Из трех последних очных встреч команда уступила дважды.

    «Ланс»

    Одна из самых любопытных команд Лиги 1 выглядит выгодно. Нынешнее 4 место для «Ланса» видится неплохой диспозицией.

    «Ланс» намерен побороться за зону Лиги чемпионов. Более того, команда еще ни разу не проиграла в чемпионате.

  • Футбол — это жизнь. За что мы любим и ненавидим его?
  • За что мы любим самую популярную игру с мячом и что в ней терпеть не можем?
  • 05/10/2022

    • Вот и минувший тур сложился для команды позитивно. Дома «Ланс» минимально расправился с «Лионом».

    Более того, команда не пропускает уже в трех матчах к ряду. Да и в кадровом плане у «Ланса» все в полном порядке.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Ланса» — за 2.80.

    «Лилль» крайне нестабилен в плане игры и результатов. «Ланс» прекрасно обороняется.

    «Ланс» отлично выглядел в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Ланса» с коэффициентом 2.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Квон Сун Ву — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Фриц — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ворскла — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Слуцк — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Корне — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лилль» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ланс» загонит «догов»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры