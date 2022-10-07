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    Кто выиграет битву за третье место?

    КПР — «Рединг». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Чемпионшип, 7 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на КПР — «Рединг»
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    «Рединг» идет на третьем месте
    КПР сыграет на своем поле с «Редингом» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 22:00 мск. КПР — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Октября 2022 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 22:00 Рединг Рединг
  • Рединг
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    КПР

    «Рейнджеры» сейчас идут на четвертом месте. Очевидно, попадание в первую шестерку будет считаться успехом.

    Показатели у команды неплохие. Игроки КПР забили всего 17 мячей в 12 турах, пропустив в свои ворота 12.

    Вот и в предыдущем туре команда заработала три важных очка. КПР на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

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    В последних четырех матчах, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив не знает поражений, пропустив лишь один мяч.

    «Рединг»

    «Рединг» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Вот и сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.

    При этом с обороной у команды имеются проблемы. В 12 матчах пропущено уже 16 мячей.

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    • В минувшем туре команда не смогла завоевать три очка. Дома «Рединг» разошелся миром с «Норвичем» (1:1).

    В последних трех поединках «Роялисты» не знают поражений при двух победах — над «Уиганом» (1:0) и «Хаддерсфилдом» (3:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    КПР — «Рединг»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за третье место?
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