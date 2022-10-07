КПР сыграет на своем поле с «Редингом» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 22:00 мск. КПР — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КПР

«Рейнджеры» сейчас идут на четвертом месте. Очевидно, попадание в первую шестерку будет считаться успехом.

Показатели у команды неплохие. Игроки КПР забили всего 17 мячей в 12 турах, пропустив в свои ворота 12.

Вот и в предыдущем туре команда заработала три важных очка. КПР на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

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В последних четырех матчах, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив не знает поражений, пропустив лишь один мяч.

«Рединг»

«Рединг» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Вот и сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.

При этом с обороной у команды имеются проблемы. В 12 матчах пропущено уже 16 мячей.

В минувшем туре команда не смогла завоевать три очка. Дома «Рединг» разошелся миром с «Норвичем» (1:1).

В последних трех поединках «Роялисты» не знают поражений при двух победах — над «Уиганом» (1:0) и «Хаддерсфилдом» (3:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.