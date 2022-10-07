КПР
«Рейнджеры» сейчас идут на четвертом месте. Очевидно, попадание в первую шестерку будет считаться успехом.
Показатели у команды неплохие. Игроки КПР забили всего 17 мячей в 12 турах, пропустив в свои ворота 12.
Вот и в предыдущем туре команда заработала три важных очка. КПР на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0).
В последних четырех матчах, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив не знает поражений, пропустив лишь один мяч.
«Рединг»
«Рединг» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Вот и сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.
При этом с обороной у команды имеются проблемы. В 12 матчах пропущено уже 16 мячей.
В минувшем туре команда не смогла завоевать три очка. Дома «Рединг» разошелся миром с «Норвичем» (1:1).
В последних трех поединках «Роялисты» не знают поражений при двух победах — над «Уиганом» (1:0) и «Хаддерсфилдом» (3:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.
Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.