«Челси»
Лондонцы под руководством Грэма Поттера только начинают свою новую жизнь. «Челси» имеет сильный состав, но им еще нужно грамотно распорядиться.
Да и в Лиге чемпионов дела у лондонцев идут явно не лучшим образом. В двух матчах набран всего лишь один балл.
Коэффициенты матча Челси — Милан
А вот в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Аристократы» в дерби переиграли «Кристал Пэлас» (1:2).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Челси» традиционно успешно играет с миланцами. Из пяти последних очных свиданий три завершились победами англичан.
«Милан»
В двух стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов миланцы набрали 4 очка. Причем команда оккупировала первое место в своем квартете.
В минувшем туре своего чемпионата «Милан» добыл очередные три очка. Правда, выездная победа над «Эмполи» (1:3) получилась непростой.
А вот в кадровом плане ситуация у «россонери» почти аховая. Ряд игроков находится в лазарете.
В этом поединке «Милан» явно намеревается сыграть как можно активнее в атаке. Да и наличие в составе Оливье Жиру станет отличным бонусом.
Ставка
На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Милана» — за 5.00.
«Челси» только начинает свой путь под руководством Поттера.
«Милан»
Даже без ряда травмированных, гости способны добиться успеха. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Милана», поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.