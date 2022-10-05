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    «Милан» обескуражит «аристократов»?!

    «Челси» — «Милан». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 5 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Милан»
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    Оливье Жиру
    «Челси» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 05 Октября 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Челси»

    Лондонцы под руководством Грэма Поттера только начинают свою новую жизнь. «Челси» имеет сильный состав, но им еще нужно грамотно распорядиться.

    Да и в Лиге чемпионов дела у лондонцев идут явно не лучшим образом. В двух матчах набран всего лишь один балл.

    Коэффициенты матча Челси — Милан

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    А вот в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Аристократы» в дерби переиграли «Кристал Пэлас» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Челси» традиционно успешно играет с миланцами. Из пяти последних очных свиданий три завершились победами англичан.

    «Милан»

    В двух стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов миланцы набрали 4 очка. Причем команда оккупировала первое место в своем квартете.

    В минувшем туре своего чемпионата «Милан» добыл очередные три очка. Правда, выездная победа над «Эмполи» (1:3) получилась непростой.

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    • А вот в кадровом плане ситуация у «россонери» почти аховая. Ряд игроков находится в лазарете.

    В этом поединке «Милан» явно намеревается сыграть как можно активнее в атаке. Да и наличие в составе Оливье Жиру станет отличным бонусом.

    Ставка

    На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Милана» — за 5.00.

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    «Челси» только начинает свой путь под руководством Поттера.

    «Милан» силен в любом кадровом сочетании.

    Даже без ряда травмированных, гости способны добиться успеха. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Милана», поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Челси» — «Милан»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» обескуражит «аристократов»?!
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