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    Одержит ли «Челси» первую победу в Лиге чемпионов?

    «Челси» — «Милан». Ставка (к. 1.72) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 октября 2022 года

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    5 октября в Лондоне состоится встреча «Челси» и «Милана» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов группы E. Команды начнут поединок в 22:00 мск. «Челси» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 05 Октября 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:00 Милан Милан
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    «Челси»

    Старт «Челси» в Лиге чемпионов уже с полной уверенностью можно назвать неудачным. Еще при Томасе Тухеле «аристократы» проиграли загребскому «Динамо» 0:1. Уже при Грэме Поттере они сыграли вничью с «Зальцбургом» 1:1.

    Итого, сейчас «синие» находятся на последнем месте в таблице, имея одной очко. Даже у «Зальцбурга» их 2. И это лишь часть тех неудачных результатов команды в текущем сезоне.

    Коэффициенты матча Челси — Милан

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    Октябрь «Челси» начал с победы. Он выиграл у «Кристал Пэлас» 2:1. При этом результат оказался тяжелым. Лондонцы пропустили в начале встречи, а вырвать победу смогли на 90-й минуте благодаря точному удару Конора Галлахера.

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    Под вопросом у хозяев вратарь Эдуар Менди и полузащитник Жоржиньо. Последний не смог отыграть полный матч в Лондоне.

    «Милан»

    Гости в отличие от соперника смогли одержать победу и пока их можно упрекнуть только в потере очков в Зальцбурге, где они сыграли вничью 1:1. В туре втором «россонери» обыграли «Динамо» 3:1 и вышли на первое место в таблице.

    В перерыве между евро-матчами «Милан» одержал победу над «Сампдорией» со счетом 2:1. Перед паузой на матчи сборных «дьяволы» проиграли «Наполи» 1:2. Старт октября выдался успешным, так как миланцы выиграли у «Эмполи» 3:1.

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  • Вчера

    • «Милан» выиграл два выездных поединка подряд и до этого момент не имел поражений в рамках гостевой кампании.

    Травмированы Давид Калабриа, основной голкипер Майк Маньян, Дивок Ориги, Алексис Салемакерс и Тео Эрнандес. Продолжает восстановление Златан Ибрагимович. Под вопросом Симон Кьер.

    Прогноз и ставка

    Согласно оценке букмекеров, больше шансов у «Челси» — 1.72 против 4.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.95.

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    Обе команды сейчас не в самых оптимальных кондициях. У «Челси» просто спад, смена тренера, переоценка системы. У «Милана» много кадровых потерь. В любом случае, обоим нужна победа. «Милану» она позволит сохранить лидерство, а «Челси» — лицо.

    Состав «Челси» на эту игру выглядит более сбалансированным. За счет этого хозяева могут добиться успеха. Можно поставить на их победу.

    При этом оборона «аристократов» кремнем не назовешь. 8 матчей подряд команда пропускает в свои ворота. Прогноз — без голов «Милан» точно не уйдет. На «обе забьют» букмекеры дают 1.84.

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    «Челси» — «Милан»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Челси» первую победу в Лиге чемпионов?
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