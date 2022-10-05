«Бенфика» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Орлы» в нынешнем сезоне выглядят блестяще. «Бенфика» выиграла оба своих матчах в Лиге чемпионов, плюс 7 из 8 — в чемпионате Португалии.

В своем предыдущем матче «Бенфика» не сумела победить. На выезде команда не сумела одолеть «Гимарайнш» (0:0).

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А вот в минувшем туре Лиги чемпионов «Бенфика» добыла три очка. На выезде португальцы переиграли «Ювентус» (1:2).

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«Бенфика» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в прекрасной форме находится лидер атак «орлов» Гонсало Рамос.

ПСЖ

Парижане не имеют конкурентов в своем чемпионате. А вот в Лиге чемпионов команде пока не удается проявить себя по максимуму.

В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ выиграл. На выезде парижане не оставили шансов «Маккаби» из Хайфы (1:3).

Зато в Лиге 1 команда выглядит традиционно мощно. По итогам 9 туров ПСЖ лидирует, набрав 25 очков.

Успешным для парижан был и последний матч. Дома ПСЖ удалось сломить сопротивление «Ниццы» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают взять за 4.48, а победу «Бенфики» — за 4.38.

«Бенфика» в нынешнем сезоне выглядит мощно. Звездная атака ПСЖ способна взломать любую оборону .

Обе команды прекрасно атакуют, что наверняка продемонстрируют во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.64.