«Бенфика»
«Орлы» в нынешнем сезоне выглядят блестяще. «Бенфика» выиграла оба своих матчах в Лиге чемпионов, плюс 7 из 8 — в чемпионате Португалии.
В своем предыдущем матче «Бенфика» не сумела победить. На выезде команда не сумела одолеть «Гимарайнш» (0:0).
Коэффициенты матча Бенфика — ПСЖ
А вот в минувшем туре Лиги чемпионов «Бенфика» добыла три очка. На выезде португальцы переиграли «Ювентус» (1:2).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Бенфика» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в прекрасной форме находится лидер атак «орлов» Гонсало Рамос.
ПСЖ
Парижане не имеют конкурентов в своем чемпионате. А вот в Лиге чемпионов команде пока не удается проявить себя по максимуму.
В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ выиграл. На выезде парижане не оставили шансов «Маккаби» из Хайфы (1:3).
Зато в Лиге 1 команда выглядит традиционно мощно. По итогам 9 туров ПСЖ лидирует, набрав 25 очков.
Успешным для парижан был и последний матч. Дома ПСЖ удалось сломить сопротивление «Ниццы» (2:1).
Прогноз и ставка
На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают взять за 4.48, а победу «Бенфики» — за 4.38.
«Бенфика» в нынешнем сезоне выглядит мощно. Звездная атака ПСЖ
Обе команды прекрасно атакуют, что наверняка продемонстрируют во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.64.