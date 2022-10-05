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    «Бенфика» и ПСЖ активизируются после перерыва

    «Бенфика» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.64) на футбол, Лига чемпионов, 5 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — ПСЖ
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    Серхио Рамос
    «Бенфика» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 05 Октября 2022 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 ПСЖ ПСЖ
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    «Бенфика»

    «Орлы» в нынешнем сезоне выглядят блестяще. «Бенфика» выиграла оба своих матчах в Лиге чемпионов, плюс 7 из 8 — в чемпионате Португалии.

    В своем предыдущем матче «Бенфика» не сумела победить. На выезде команда не сумела одолеть «Гимарайнш» (0:0).

    Коэффициенты матча Бенфика — ПСЖ

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    А вот в минувшем туре Лиги чемпионов «Бенфика» добыла три очка. На выезде португальцы переиграли «Ювентус» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Бенфика» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в прекрасной форме находится лидер атак «орлов» Гонсало Рамос.

    ПСЖ

    Парижане не имеют конкурентов в своем чемпионате. А вот в Лиге чемпионов команде пока не удается проявить себя по максимуму.

    В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ выиграл. На выезде парижане не оставили шансов «Маккаби» из Хайфы (1:3).

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    • Зато в Лиге 1 команда выглядит традиционно мощно. По итогам 9 туров ПСЖ лидирует, набрав 25 очков.

    Успешным для парижан был и последний матч. Дома ПСЖ удалось сломить сопротивление «Ниццы» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают взять за 4.48, а победу «Бенфики» — за 4.38.

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    «Бенфика» в нынешнем сезоне выглядит мощно. Звездная атака ПСЖ способна взломать любую оборону.

    Обе команды прекрасно атакуют, что наверняка продемонстрируют во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.64.

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    «Бенфика» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на футбол. «Бенфика» и ПСЖ активизируются после перерыва
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