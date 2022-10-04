«Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилдом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 21:45 мск. «Лутон Таун» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

За 11 туров «Лутон Таун» одержал четыре победы, три из которых были зафиксированы в пяти последних матчах, и занимает 9 строчку.

Первый же успех (в пятом туре) позволил команде прервать неудачную серию, в рамках которой она потерпела два «сухих» поражения.

Отметим, что «Шляпники» также проиграли в матче ранней стадии Кубка Лиги. Они не смогли пройти «Ньюпорт», проиграв 2:3.

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В последних трех поединках клуб ни разу не проиграл, одержав две победы и один раз сыграв вничью.

«Хаддерсфилд»

Гости после провального старта начали подавать признаки жизни, когда . В начале они потерпели три поражения подряд.

Команда потерпела поражения от «Бернли» (0:1) и «Бирмингема» (1:2). Очень быстро коллектив закончил выступления в Кубке Лиги, крупно уступив «Престону» (1:4).

13 августа «Хаддерсфилд» одержал первую победу в сезоне, одолел «Сток Сити» (3:1), после чего в пяти матчах не выигрывал при четырех поражениях.

После победы над «Кардиффом» (1:0 в позапрошлом туре «Терьеры» уступили «Рэдингу» (1:3) и занимают предпоследнее, 23 место.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Лутон Таун» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,37.