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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Лутона»?

    «Лутон Таун» — «Хаддерсфилд». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Чемпионшип, 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Хаддерсфилд»
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    «Лутон Таун» идет на 9 месте
    «Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилдом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 21:45 мск. «Лутон Таун» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Октября 2022 года
    Лутон Таун
  • Лутон
    •  Лутон Таун 21:45 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Лутон Таун»

    За 11 туров «Лутон Таун» одержал четыре победы, три из которых были зафиксированы в пяти последних матчах, и занимает 9 строчку.

    Первый же успех (в пятом туре) позволил команде прервать неудачную серию, в рамках которой она потерпела два «сухих» поражения.

    Отметим, что «Шляпники» также проиграли в матче ранней стадии Кубка Лиги. Они не смогли пройти «Ньюпорт», проиграв 2:3.

    Все прогнозы на футбол

    В последних трех поединках клуб ни разу не проиграл, одержав две победы и один раз сыграв вничью.

    «Хаддерсфилд»

    Гости после провального старта начали подавать признаки жизни, когда . В начале они потерпели три поражения подряд.

    Команда потерпела поражения от «Бернли» (0:1) и «Бирмингема» (1:2). Очень быстро коллектив закончил выступления в Кубке Лиги, крупно уступив «Престону» (1:4).

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    • 13 августа «Хаддерсфилд» одержал первую победу в сезоне, одолел «Сток Сити» (3:1), после чего в пяти матчах не выигрывал при четырех поражениях.

    После победы над «Кардиффом» (1:0 в позапрошлом туре «Терьеры» уступили «Рэдингу» (1:3) и занимают предпоследнее, 23 место.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Лутон Таун» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,37.

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    «Лутон Таун» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Лутона»?
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