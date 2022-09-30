ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Сочи» Справились без Карраскаля. Владимир Федотов снова победил свою бывшую команду Маккензи ДернАлексей Олейник готов крушить Илира Латифи, Маккензи Дерн подерется с Янь Сяонань. Анонс карда UFC Vegas 61 Холанд — новая суперзвезда АПЛПочему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции
  • 22:09
    • ЦСКА обыграл «Сочи» в матче Кубка России
  • 21:58
    • Гол и ассист Кордобы принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
  • 19:41
    • «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в Кубке России
  • 19:22
    • «Локомотив» разгромил «Химки», Педриньо оформил покер
  • 13:07
    • Экс-директор «Чертаново» Ларин приговорен к 3 годам колонии общего режима
  • 17:01
    • «Урал» выиграл у «Торпедо» благодаря голу на первой минуте матча
  • 16:04
    • Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Тель-Авиве
    Все новости спорта

    Днепряне не уступят «Слуцку»

    «Днепр» Могилев — «Слуцк». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Белоруссии, 30 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Днепр» Могилев — «Слуцк»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Клочков
    «Днепр» Могилев сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 17:45 мск. «Днепр» Могилев — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 30 Сентября 2022 года
    Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Днепр Могилев 17:45 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
    •

    «Днепр» Могилев

    Днепряне сейчас твердо стоят на вылет. В 22 турах команда набрала всего 12 очков, и даже от зоны стыков отстает на 6 очков.

    «Днепр» Могилев имеет серьезные проблемы с надежностью тылов. В 22 матчах пропущено уже 54 мяча.

    Коэффициенты матча Днепр Могилев — Слуцк

    1X2Новым игрокам
  • 3.703.601.98Фрибет$40
    •

    В минувшем туре команда вновь уступила. Днепряне потерпели поражение с минимальным счетом от «Торпедо-БелАЗ».

    Все прогнозы на футбол

    «Днепр» Могилев традиционно сложно играет со «Слуцком». Из пяти последних поединков команда добыла лишь одну победу.

    «Слуцк»

    «Слуцк» нынешний сезон проводит скромно. Нынешнее 12 место явно не назовешь серьезным результатом.

    Зато слуцкий клуб вряд ли опустится до борьбы за выживание. Отрыв от опасной зоны достаточно комфортный.

  • Почему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции
  • В чем секрет популярности английской Премьер-лиги?
  • 27/09/2022

    • В предыдущем туре «Слуцк» набрал один пункт. Дома команда расписала мировую с «Белшиной» (0:0).

    «Слуцк» наверняка постарается добыть победу. Тем паче, есть шанс продлить свою трехматчевую серию без поражений.

    Прогноз и ставка

    На победу «Слуцка» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Днепра» Могилев — за 4.38.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Днепр» Могилев борется за выживание.

    «Слуцк» не лучшим образом выглядит в атаке.

    Днепряне наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Днепра» Могилев или ничья с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Форталеза — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Гойяненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Патронато — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Кильмес
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Руд — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бруксби — Квон Сун Ву
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Боргиш
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Чэнду
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Далянь Ифан — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ухань Цзалл — Шицзячжуан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Днепр» Могилев — «Слуцк»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. Днепряне не уступят «Слуцку»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры