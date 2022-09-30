«Днепр» Могилев сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 17:45 мск. «Днепр» Могилев — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр» Могилев

Днепряне сейчас твердо стоят на вылет. В 22 турах команда набрала всего 12 очков, и даже от зоны стыков отстает на 6 очков.

«Днепр» Могилев имеет серьезные проблемы с надежностью тылов. В 22 матчах пропущено уже 54 мяча.

Коэффициенты матча Днепр Могилев — Слуцк 1X2Новым игрокам 3.703.601.98Фрибет$40

В минувшем туре команда вновь уступила. Днепряне потерпели поражение с минимальным счетом от «Торпедо-БелАЗ».

Все прогнозы на футбол

«Днепр» Могилев традиционно сложно играет со «Слуцком». Из пяти последних поединков команда добыла лишь одну победу.

«Слуцк»

«Слуцк» нынешний сезон проводит скромно. Нынешнее 12 место явно не назовешь серьезным результатом.

Зато слуцкий клуб вряд ли опустится до борьбы за выживание. Отрыв от опасной зоны достаточно комфортный.

В предыдущем туре «Слуцк» набрал один пункт. Дома команда расписала мировую с «Белшиной» (0:0).

«Слуцк» наверняка постарается добыть победу. Тем паче, есть шанс продлить свою трехматчевую серию без поражений.

Прогноз и ставка

На победу «Слуцка» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Днепра» Могилев — за 4.38.

«Днепр» Могилев борется за выживание.

«Слуцк» не лучшим образом выглядит в атаке .

Днепряне наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Днепра» Могилев или ничья с коэффициентом 2.05.